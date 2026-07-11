TorRidendo, a Torre de Greco due serate di comicità

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Due serate all’insegna del divertimento attendono Torre del Greco domenica 12 e lunedì 13 luglio, quando piazza Santa Croce si trasformerà in una vera e propria arena della comicità grazie a TorRidendo, la rassegna che porta sul palco dodici artisti tra cabarettisti, attori e volti televisivi.

L’ingresso è libero fino all’esaurimento dei posti a sedere.

Il cast: dodici artisti in due serate

La direzione artistica è affidata ad Antonio D’Ausilio, che per l’occasione vestirà i panni del conduttore, affiancato da Imma Pirone, attrice della fiction Rai Un posto al sole, e dal cabarettista Antonio Colursi.

Programma del 12 luglio (ore 21):

Lello Musella, Nando Varriale, Pasquale Palma, Gabriele Cirilli, Arteteca, Ciro Ceruti

Programma del 13 luglio:

Gino Fastidio, Enzo e Sal, Giovanni Esposito, Giobbe Covatta, Francesco Paolantoni, Simone Schettino

Il sindaco Mennella: “Valorizziamo le potenzialità della città”

«Con TorRidendo – afferma il sindaco Luigi Mennella – proseguiamo sulla scia degli eventi che puntano a promuovere le bellezze e le prerogative turistiche di Torre del Greco. A un mese dalla Festa dei Quattro Altari, le nostre strade tornano a colorarsi di cittadini e visitatori grazie a un altro importante momento culturale. La programmazione sta dando risultati significativi in termini di presenze».

Un evento per la città e per il territorio

La rassegna si inserisce nel calendario estivo che punta a: animare il centro cittadino, attrarre pubblico locale e visitatori, valorizzare la vocazione culturale e turistica di Torre del Greco, consolidare il percorso avviato con gli eventi identitari della città.