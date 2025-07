50 Top Pizza, I Masanielli di Caserta migliore pizzeria d’Italia

- pubblicità -

I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, è la migliore pizzeria d’Italia nel 2025 per 50 Top Pizza, la guida più influente del mondo della pizza.

Questo il verdetto, annunciato ieri sera al Teatro Manzoni di Milano, durante la seguitissima serata presentata da Federico Quaranta.

Al secondo posto, ex aequo, Diego Vitagliano Pizzeria dell’omonimo pizzaiolo, a Napoli, e Confine di Mario Ventura e Francesco Capece, a Milano. Per il terzo posto ci spostiamo a Roma, con Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu. Quarta posizione per I Tigli di Simone Padoan, a San Bonifacio, seguito da Cambia-Menti di Ciccio Vitiello a Caserta.

Al sesto posto 50 Kalò di Ciro Salvo, a Napoli, mentre per la settima posizione torniamo a Milano per Dry Milano, con Lorenzo Sirabella. L’ottavo posto registra un nuovo ingresso nella top ten: si tratta de La Cascina dei Sapori di Antonio Pappalardo a Rezzato, in Lombardia, seguito da La Notizia, a Napoli, di Enzo Coccia. A chiudere la top ten Sestogusto a Torino, di Massimiliano Prete, seconda nuova entrata.

I premi speciali consegnati nel corso della cerimonia di premiazione

Il Pizzaiolo dell’Anno 2025 – Ferrarelle Award è Ciccio Vitiello di Cambia-Menti di Ciccio Vitiello, a Caserta; la Pizza dell’Anno 2025 – Latteria Sorrentina Award è la Marinara Atomica de I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta; il premio Migliore Proposta di Pasta 2025 – Pastificio Di Martino Award va a Diego Vitagliano Pizzeria, a Napoli; il premio Migliore Carta dei Vini 2025 – La Gioiosa Award va a Confine, a Milano; il Miglior Servizio della Birra 2025 – Peroni Nastro Azzurro Award è de La Cascina dei Sapori, a Rezzato; il premio Migliore Carta dei Cocktail 2025 – Sei Bellissimi Award va a Dry Milano, a Milano; il premio Made in Italy 2025 – Salumi Coati Award va a Denis, a Milano; il premio Performance dell’Anno 2025 – Robo Award va a Il Segreto di Pulcinella, a Montesarchio; la Novità dell’Anno 2025 – Solania Award è Avenida Calò, a Roma; il premio One to Watch 2025 – Fedegroup Award va a Premiata Fabbrica Pizza, a Bassano del Grappa; il premio Migliore Carta dei Dessert 2025 – Latteria San Salvatore Award va a La Bolla, a Caserta; il premio Valorizzazione dell’Olio 2025 – Il Fritturista – Zucchi Professional Award è di BOB Alchimia a Spicchi, a Montepaone Lido.

Il riconoscimento Forno Verde 2025 – Goeldlin, che premia la grande attenzione alla sostenibilità ambientale, è stato assegnato a sette pizzerie: Cambia-Menti di Ciccio Vitiello a Caserta; Denis a Milano; Gigi Pipa ad Este; I Masanielli di Sasà Martucci a Caserta; Le Grotticelle a Caggiano; Pizzarium a Roma; Senese a Sanremo.

La guida Italia 2025 di 50 Top Pizza conta 518 locali. La Campania è la regione più rappresentata con 100 locali, seguita dal Lazio con 57 e Lombardia con 41. Tra le prime 100 posizioni in classifica, la città più rappresentata è Roma con 9 pizzerie, seguita da Napoli con 8 e Milano con 5.

50 Top Pizza Italia 2025 – Classifica Completa

1 I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Campania

2 Confine – Milano, Lombardia

2 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Campania

3 Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio

4 I Tigli – San Bonifacio (VR), Veneto

5 Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta, Campania

6 50 Kalò – Napoli, Campania

7 Dry Milano – Milano, Lombardia

8 La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS), Lombardia

9 La Notizia – Napoli, Campania

10 Sestogusto – Torino, Piemonte

11 I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta, Campania

12 Pizzeria Da Lioniello – Succivo (CE), Campania

13 180 Grammi Pizzeria Romana – Roma, Lazio

14 Clementina – Fiumicino (RM), Lazio

15 Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania

16 BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido (CZ), Calabria

17 La Bolla – Caserta, Campania

18 I Vesuviani – Casoria (NA), Campania

19 Apogeo – Pietrasanta (LU), Toscana

20 Bro. – Napoli, Campania

21 La Fenice – Pistoia, Toscana

22 Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli, Campania

23 Denis – Milano , Lombardia

24 Il Segreto di Pulcinella – Montesarchio (BN), Campania

25 Pepe in Grani – Caiazzo (CE), Campania

26 Raf Bonetta – Pozzuoli (NA), Campania

27 Re | Mi – Sassari, Sardegna

28 Modus – Milano, Lombardia

29 Giangi – Arielli (CH), Abruzzo

30 ‘O Scugnizzo – Arezzo, Toscana

31 ‘O Fiore Mio – Faenza (RA), Emilia-Romagna

32 Saccharum – Altavilla Milicia (PA), Sicilia

33 Luca! – Frosinone, Lazio

34 Giovanni Santarpia – Firenze, Toscana

35 Meunier – Corciano (PG), Umbria

36 I Borboni – Pontecagnano Faiano (SA), Campania

37 Gigi Pipa – Este (PD), Veneto

38 Avenida Calò – Roma, Lazio

39 I Fontana – Somma Vesuviana (NA), Campania

40 Grigoris – Mestre (VE), Veneto

41 La Gatta Mangiona – Roma, Lazio

42 Starita – Napoli, Campania

43 TAC – Thin and Crunchy – Roma, Lazio

44 La Contrada – Aversa (CE), Campania

45 L’Orso – Messina, Sicilia

46 Carlo Sammarco Pizzeria – Aversa (CE), Campania

47 Lisola – Forio (NA), Campania

48 Il Vecchio e il Mare – Firenze, Toscana

49 Giotto Pizzeria – Firenze, Toscana

50 L’Ammaccata – Casal Velino (SA), Campania

51 Officine del Cibo – Sarzana (SP), Liguria

52 La Piedigrotta – Varese, Lombardia

53 Masardona by Cristiano Piccirillo – Roma, Lazio

54 Enosteria Lipen – Triuggio (MB), Lombardia

55 400 Gradi – Lecce, Puglia

56 Fandango – Potenza, Basilicata

57 Piccola Piedigrotta – Reggio Emilia, Emilia-Romagna

58 Maiori – Cagliari, Sardegna

59 Pizzeria Elite Rossi – Alvignano (CE), Campania

60 La Sorgente – Guardiagrele (CH), Abruzzo

61 Inedito – Brescia, Lombardia

62 Frumento – Acireale (CT), Sicilia

63 Framento – Cagliari, Sardegna

64 Archestrato di Gela – Palermo, Sicilia

65 Sa Scolla – Cagliari, Sardegna

66 Fuori Tempo – Canale (CN), Piemonte

67 Don Antonio 1970 – Salerno, Campania

68 Angelo Pezzella – Roma, Lazio

69 AMMODO – Palermo, Sicilia

70 Premiata Fabbrica Pizza – Bassano del Grappa (VI), Veneto

71 Fermenta – Chieti, Abruzzo

72 Bas – Pesche (IS), Molise

73 PizzAut – Monza, Lombardia

74 Màdia – Salerno, Campania

75 Ciro Cascella 3.0 – Napoli, Campania

76 Pizzeria Gorizia 1916 – Napoli, Campania

77 Extremis – Roma, Lazio

78 Da Ezio – Alano di Piave (BL), Veneto

79 Pizzarè – Rizziconi (RC), Calabria

80 PiGreco – Volla (NA), Campania

81 Pizza Canneto Beach 2 – Margherita di Savoia (BT), Puglia

82 Luppolo & Farina – Latiano (BR), Puglia

83 Piano B – Siracusa, Sicilia

84 Fiore di Latte – Baveno (VB), Piemonte

85 Claudio Alvicolo – Orvieto (TR), Umbria

86 Luigi Cippitelli Pizzeria – San Giuseppe Vesuviano (NA), Campania

87 Glamour – Antonello Scatorchia – Rionero In Vulture (PZ), Basilicata

88 CUORE – Luca Brancati – Marano Vicentino (VI), Veneto

89 Kilo – Imperia, Liguria

90 Crunch! – Roma, Lazio

91 Vadolì – Acri (CS), Calabria

92 Pizzeria della Passeggiata – Priverno (LT), Lazio

93 Antica Pizzeria Ciro 1923 – Gaeta (LT), Lazio

94 Sitári – Agrigento, Sicilia

95 iSaulle – Quart (AO), Valle D’Aosta

96 Sileo – Nucetto (CN), Piemonte

97 Maturazioni – San Giuseppe Vesuviano (NA), Campania

98 Acquaefarina – Trento, Trentino-Alto Adige

99 Biga – Milano, Lombardia

100 Gli Allocchi – Marradi (FI), Toscana

50 Top Pizza Italia 2025 – Premi Speciali

• Valorizzazione dell’Olio 2025 – Il Fritturista – Zucchi Professional Award

BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido (CZ), Calabria

• Migliore Carta dei Dessert 2025 – Latteria San Salvatore Award

La Bolla – Caserta, Campania

• One to Watch 2025 – Fedegroup Award

Premiata Fabbrica Pizza – Bassano del Grappa (VI), Veneto

• Novità dell’Anno 2025 – Solania Award

Avenida Calò – Roma, Lazio

• Performance dell’Anno 2025 – Robo Award

Il Segreto di Pulcinella – Montesarchio (BN), Campania

• Made in Italy 2025 – Salumi Coati Award

Denis – Milano, Lombardia

• Migliore Carta dei Cocktail 2025 – Sei Bellissimi Award

Dry Milano – Milano, Lombardia

• Miglior Servizio della Birra 2025 – Peroni Nastro Azzurro Award

La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS), Lombardia

• Migliore Carta dei Vini 2025 – La Gioiosa Award

Confine – Milano, Lombardia

• Migliore Proposta di Pasta 2025 – Pastificio Di Martino Award

Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Campania

• Pizza dell’Anno 2025 – Latteria Sorrentina Award

Marinara Atomica de I Masanielli di Francesco Martucci – Caserta, Campania

• Pizzaiolo dell’Anno 2025 – Ferrarelle Award

Ciccio Vitiello di Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta, Campania

50 Top Pizza Italia – Forno Verde 2025 – Goeldlin

• Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta, Campania

• Denis – Milano, Lombardia

• Gigi Pipa – Este (PD), Veneto

• I Masanielli di Sasà Martucci – Caserta, Campania

• Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania

• Pizzarium – Roma, Lazio

• Senese – Sanremo (IM), Liguria

50 Top Pizza Italia 2025 – Pizzerie Eccellenti

