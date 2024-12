500 pizze fritte gratis per la gente della Sanità

- pubblicità -

500 pizze gratis per la gente del rione Sanità tra cui, oltre la Margherita, ci sarà la pizza fritta “Donna Sophia”, in omaggio a Sophia Loren che impersonò nel 1954 la famosa pizzaiola moglie di Rosario (Giacomo Furia) nell’episodio “Pizze a credito” nel film “L’oro di Napoli” di Vittorio De Sica.

Un regalo al quartiere per festeggiare i primi 10 anni di vita del locale, da parte di due figli della Sanità, i coniugi, Carla e Salvatore, titolari della Pizzeria “Oliva da Carla e Salvatore”, ubicata in piazza Sanità, di fronte la Basilica di Santa Maria della Sanità conosciuta come chiesa di San Vincenzo ‘O Munacone (il monacone), perché custodisce la statua di San Vincenzo Ferrer.

L’appuntamento è per mercoledì 4 dicembre quando dalle ore 11 il forno a legna e le vasche per friggere, si accenderanno per sfornare 500 pizze da donare alla gente del rione, tra cui la “Donna Sophia”, una nuvola dorata fritta fatta di pasta leggera e sottile, con dentro solo ricotta, sale e pepe.

La pizza fritta è uno dei simboli della Napoli del Dopo Guerra, “catturato” dal neorealismo di diversi registi, come Vittorio De Sica, quando per sbarcare il lunario le donne si cimentavano in vari mestieri, tra cui quello di friggere la pizza in strada per i passanti. Dopo la guerra molti forni erano stati abbattuti durante i bombardamenti e in questo clima, l’arte dell’arrangiarsi napoletana, creò uno dei suoi capolavori.

A realizzare le pizze il 4 dicembre, sotto lo sguardo dei titolari Carla e Salvatore (figlio d’arte cresciuto, osservando i movimenti e l’arte di suo papà), ci saranno i figli Ciro e Armando che con dedizione, competenza e professionalità, seguono i sentieri tracciati dalla tradizione e dall’arte di famiglia, gestendo con amore il locale di famiglia.

“Siamo figli del rione Sanità – dicono Carla e Salvatore che proprio tra le strade del rione si sono conosciuti e innamorati – cresciuti tra la casa del Principe della risata Totò, la Chiesa ‘O Munacone, le catacombe di San Gaudioso e il cimitero delle Fontanelle: un quartiere storico, tra i più suggestivi di Napoli che ci ha dato e continua a darci tanto con la sua umanità, dove la vita e la morte coesistono nei secoli e dove, negli ultimi anni, il desiderio di rinascita ha dato il coraggio di cambiare la realtà. Ci sembrava giusto così festeggiare con tutti, i nostri primi 10 anni di attività. Sarà una grande festa di condivisione e di unione”.