A Capri riapre lo storico Bar Alberto dopo lavori di restyling. Charme contemporaneo per lo storico bar pasticceria “da Alberto” di Capri, Inaugurazione mercoledì 1.

Eleganza ed innovazione, e un legame raffinato con l’isola di Capri: tra terra, mare e cielo nasce la storia del suo fondatore “Alberto” che nel 1946, proprio dal mare a bordo del leggendario transatlantico italiano ‘Rex’ era imbarcato come pasticciere, e da lì trasse l’ispirazione per il suo bar.

Il progetto è molto di più del restyling di uno storico locale, il bar “da Alberto”, da sempre crocevia di menti e personaggi illuminati, ha creato un ambiente aperto dove la luce, l’aria e l’accoglienza per la clientela sono le componenti principali del nuovo progetto.

Uno spazio contemporaneo, dove i particolari in ottone si associano alla brillantezza degli specchi; il teack marino impreziosisce le vetrine dove si ha la sensazione di ascoltarne il mare.

L’esperienza sensoriale è parte consistente del progetto, il nuovo bar pasticceria “da Alberto” é improntato tutto sull’interazione, dove gli ospiti sono i protagonisti dello spazio caratterizzato dalla migliore esposizione delle sue produzioni, dalla rinomata cornetteria, alla pasticceria sia fresca che da dessert, ampliata dai semifreddi e dalle torte gelato; inoltre è stata ottimizzata l’area take away della selezionata gelateria e delle granite con i limoni capresi. Lo spazio esterno in perfetta armonia con il nuovo linguaggio architettonico del bar “da Alberto” rappresenterà sempre di più quel salotto aperto al mondo, contraddistinto dall’ accoglienza di Alberto e Stefania e della signora GiannaMaria oltre che del selezionato staff.

Il nuovo bar pasticceria “da Alberto” é il frutto di un grande lavoro di squadra portato avanti con le mille difficoltà dell’emergenza Covid, partito dal suo patron Alberto Federico dallo staff dello studio Capri Architettura & Paesaggio degli associati Arch.Crescenzo Mariniello, Geom. Sergio Federico e Geom . Salvatore Salvia con il particolare apporto dell’ Arch .Giulia Palmari. Gli arredamenti sono della società IFI spa /Orvel. Gli impianti sono stati curati da RECIT s.a.s e Marco Mauro le operi edili da Porta Costruzioni e Capri Pittura