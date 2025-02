A Casa Sanremo c’è la pizza di Daniele Cacciuolo

- pubblicità -

Tra gli ospiti dell’Opening Gala di Casa Sanremo, della 75esima edizione del Festival, organizzato da The Code in collaborazione con Forbes Italia, protagonista il pizzaiolo Daniele Cacciuolo, insieme a personalità del mondo della discografia, della produzione musicale e dello spettacolo.

«Amo la musica e il Festival da sempre – commenta Cacciuolo – ecco perché sono qui a portare la mia storia e i miei “spicchi di felicità”, come recita il titolo del mio libro. Fino a qualche anno fa guardavo quest’evento solo in tv, ora realizzo il sogno di parteciparvi dal vivo, per raccontare della mia “Daniele Cacciuolo pizzeria&bistrot”, aperta sul lungomare di Gela, un successo che si rinnova di anno in anno, coronato dall’assegnazione degli spicchi Gambero Rosso. Sono altresì orgoglioso di prendere parte a questo evento, che celebra le imprese che sono al servizio della musica, e che per farlo hanno scelto il contesto più importante in Italia: il Festival di Sanremo».