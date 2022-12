A Caserta il primo store Faber Italia Coffe Machines.

Una galleria espositiva, un’area degustazione e uno spazio innovativo con pad e oculus. Questi gli ingredienti principali del primo store di Faber Italia, azienda leader di macchine da caffè in cialda, inaugurato ieri in via Mazzini 22 a Caserta.

Il tutto concentrato in 50 metri quadri dallo stile boutique: tra il design spicca il colore nero edelementi d’arredo raffinati tra i quali una scala intrecciata e una stanza specchiata che portano lafirma del noto architetto campano Carmine Abate. In fondo al locale una zona di assistenza allavendita su prodotti di alta gamma.

Il cliente, infatti, potrà personalizzare la sua macchina a partire dai componenti singoli scegliendosia il telaio che i dettagli come il pomello o la leva. Potrà inoltre decidere colori, rifiniture emateriali tra cui l’ottone, il rame, l’acciaio e il bronzo.

Tra gli elementi innovativi c’è il configuratore digitale dove applicare il proprio pattern, le incisioni,le grafiche o addirittura allegare un file. Sarà possibile cosìpersonalizzare la propria macchina da caffè e renderla unica. Indossando gli oculus,invece, si potrà entrare nel negozio virtuale di Faber Italia sul metaverso, tra leprime aziende italiane ad aver aperto il proprio spazio virtuale nel 2022.

«Si tratta di un progetto pilota nato come idea di franchising – spiega il Ceo Fabio Teti – l’intenzione, infatti, è aprire nel giro di un anno almeno altri 3 punti vendita con gli affiliati, apartire dal prossimo che sarà a Zurigo in Svizzera, e certamente anche a Napoli e Milano.Prediligeremo tutte le aree grosse di distribuzione come la Germania e la Danimarca».