A Ercolano con il console del Congo per la mostra Materia, Caramiello (Movimento Cinque Stelle): “Urge un tavolo istituzionale per valorizzare i siti storico-culturali del territorio”.

Il deputato del Movimento Cinque Stelle, Alessandro Caramiello, ha accompagnato il Console del Congo, Angelo Melone, a Ercolano per un tour alla mostra “Materia. Il legno che non bruciò”, realizzata in collaborazione con Francesco Sirano, direttore del Parco.

Un’occasione importante per mostrare al Console le bellezze del territorio porticese, in grado di attirare turisti da ogni angolo del mondo. Rovine e ville settecentesche dalla straordinaria bellezza, ma che spesso non sono valorizzate appieno dalle istituzioni locali e regionali. Infatti, come ha rimarcato il deputato del Movimento Cinque Stelle, nonostante negli ultimi anni la direzione sembrerebbe andare verso un potenziamento e l’ottimizzazione dei siti culturali, c’è ancora molta strada da fare.

“Il Console è rimasto realmente estasiato da tanta bellezza, folgorato dalla singolarità della mostra e non solo – spiega Alessandro Caramiello, deputato del Movimento Cinque Stelle – perché il tour nella Reggia di Portici, che ha visto negli anni una vera rivoluzione della parte museale, è stato significativo. Non è mancata una tappa all’Orto Botanico e, anche in questo caso, è stato percettibile lo stupore de parte del Console. Lo scopro della visita – rimarca Caramiello – è quello di creare un tavolo di lavoro con il Musa, così da realizzare eventi istituzionali all’interno della Reggia di Portici con l’obiettivo di valorizzare di più un importante sito storico-culturale che ancora non risulta ottimizzato come dovrebbe, le istituzioni hanno l’obbligo e il dovere di sviluppare l’indotto turistico e culturale del territorio”.