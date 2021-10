A Ischia la prima cantina sommersa.

La prima cantina sommersa della Campania è nata questa mattina al largo di Casamicciola, quando 530 bottiglie di spumante e 12 anfore di terracotta con vino bianco sono state posizionate sul fondale a 37 metri di profondità a circa un chilometro dalla costa.

L’iniziativa è delle Cantine Tommasone, casa vinicola ischitana, che ha impiegato due anni per realizzare questo progetto per l’affinamento del vino sott’acqua dove le condizioni di illuminazione, temperatura e pressione permettono una maturazione che conferisce gusto ed aromi particolari.

Lo spumante messo ad invecchiare nel mare ischitano è della vendemmia 2020, imbottigliato lo scorso agosto e resterà circa 24 mesi sott’acqua dove grazie alla contropressione acquisirà un perlage più consistente ed intenso.

Bottiglie ed anfore sono state chiuse in alcune gabbie metalliche il cui posizionamento è avvenuto con l’ausilio di un piccolo pontone e due sub che le hanno ancorate al fondale in una zona scelta per le sue caratteristiche marine ed autorizzata dalla Guardia Costiera e dal Regno di Nettuno, l’area marina protetta di Ischia e Procida, alla presenza del sindaco di Casamicciola Castagna e di alcuni studenti dell’istituto scolastico Cristofaro Mennella. (ANSA).