A Mercato Europeo speciale Scozia in Tour

Una delegazione scozzese sarà presente a Napoli durante la manifestazione Mercato Europeo, l’importante evento itinerante organizzato da Anva Confesercenti nazionale. Appuntamento quindi con circa quaranta espositori di prodotti alimentari e artigianali tipici delle regioni europee: dalla Spagna alla Polonia, dalla Germania all’Irlanda, dalla Grecia all’Olanda, senza ovviamente dimenticare le tradizioni italiane. Obiettivo quello di portare nei centri storici artigianato e prelibatezze di altissima qualità, risultato di un’attenta e lunga selezione degli espositori internazionali. Attesi visitatori da tutta la Regione per un format storico che arriva nella città campana dopo i successi di Parma, Asti e Trento.

In Piazza Dante sarà presente anche una colorata delegazione scozzese che promette di essere una delle protagoniste dell’evento, offrendo ai tanti visitatori una parte importante della cultura del proprio territorio.

Tra l’altro forte di un legame tra Napoli e la Scozia, cresciuto negli ultimi anni con l’arrivo dei giocatori Scott McTominay e Billy Gilmour, che hanno conquistato i cuori napoletani sul campo. Per l’occasione “A Taste of Scotland Tour” omaggerà gli abbonati del SSC Napoli di uno sconto a loro riservato e che negli ultimi giorni è diventato virale sui social. Occasione quindi per degustare un’ottima birra scozzese, ascoltare la musica delle cornamuese e gridare “Forza Napoli”.

Nell’area scozzese, allestita per l’occasione con i colori del tartan Royal Stewart, troveranno spazio alcuni prodotti come birra artigianale, sidro di mele, una selezione di whisky, haggis, gadgets e poi tanti accessori come cappelli, sciarpe e borse in pregiato Harris Tweed, la lana delle ebridi conosciuta in tutto il mondo per la sua qualità.

Il villaggio gastronomico, organizzato da Anva e Confesercenti sarà operativo dalle 10:00 del 1 maggio fino a tarda sera di domenica 4 maggio, con ingresso gratuito. Come spiegato dagli organizzatori, l’obiettivo dell’evento è di far riscoprire i colori, i suoni, i profumi e la cultura di un mercato internazionale.