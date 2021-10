A Milano torna il Temporary Store Panettone Day: una nuova location nel cuore di Brera per scoprire i panettoni artigianali firmati da pasticceri provenienti da tutta l’Italia.

Aspettare il Natale non è più necessario, la stagione del panettone è ufficialmente iniziata con l’opening del Temporary Store Panettone Day a Milano, un indirizzo dedicato a una grande icona della pasticceria italiana dove scoprire e sperimentare dal 4 al 31 ottobre le interpretazioni dei migliori artigiani d’Italia. Quest’anno la boutique cambia location spostandosi in Corso Garibaldi 50 (angolo via Palermo) all’interno di uno spazio rinnovato più ampio e luminoso nel cuore di Brera, per dare ancora più rilievo alle creazioni dei 25 pasticceri finalisti del concorso Panettone Day, attentamenti selezionati da una giuria di esperti composta dal Presidente di Giuria Iginio Massari, lo chef stellato Carlo Cracco, Marco Pedron, Head Pastry Chef del Ristorante Cracco, il Maestro Vittorio Santoro, Presidente e Direttore di Cast Alimenti ed il vincitore dell’edizione 2020 di Panettone Day, Gianluca Prete.

Quest’anno la nona edizione del concorso ha visto trionfare: Alessio Rannisi della pasticceria La Siciliana dal 1956 a Milano per la categoria tradizionale, Domenico Napoleone della Pasticceria Napoleone a Rieti per quella creativa con il suo Anis a base di cioccolato fondente, cioccolato al caramello e anice stellato e Alessandro Luccero della Pasticceria Dolce Stil Novo a Cassino (FR) per il miglior panettone al cioccolato Ruby con il suo Dolce Stil Ruby base di mele semi-candite, bacche di goji e Cioccolato Ruby.

All’interno dello store si potranno scoprire e acquistare 26 ricette esclusive e originali, firmate dai pasticceri 25 finalisti di questa edizione e dal vincitore dell’edizione 2020, declinate in diverse categorie: panettoni tradizionali, tradizionali glassati, creativi al cioccolato, fruttati e trendy al cioccolato ruby, realizzati con i migliori ingredienti delle diverse regioni d’Italia. Una selezione raffinata e di qualità che saprà rispondere a tutti i gusti, per riuscire a soddisfare le esigenze del pubblico meneghino e di tutti gli appassionati di questo cult della tradizione gastronomica nostrana.

Durante il mese di apertura non mancheranno le sorprese, con versioni d’autore in limited edition, appuntamenti tematici e tante novità che renderanno ancora più imperdibile l’appuntamento annuale in questo indirizzo. Tutti i panettoni potranno inoltre essere ordinati in pochi click comodamente da casa o essere prenotati per il ritiro sul posto senza file attraverso la piattaforma delivery di Deliveroo, un servizio lanciato per la prima volta l’anno scorso e che visto il grande successo sarà riattivato nuovamente sulla città di Milano.

Quest’anno inoltre, i vincitori avranno l’opportunità unica di essere presenti anche in Rinascente per un doppio appuntamento: dal 15 ottobre fino a fine novembre in tutte le Food Hall d’Italia per una preview delle dolcezze legate alle ricorrenze e successivamente, sotto il periodo natalizio, con un allestimento tematico e brandizzato a Milano Duomo e Roma Tritone, nell’area ricorrenze di tutti gli altri punti vendita e sullo shop online Rinascente.it, ad offrire una proposta ricca e varia per rendere uniche le feste.