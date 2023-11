A Napoli il premio “Swiss Tourism Award 2023 Heritage Destination”

“Romantica, suggestiva, unica. Che belle parole per definire Napoli“.

L’assessore al Turismo Teresa Armato ha commentato così il premio “Swiss Tourism Award 2023 Heritage Destination” che la Città di Napoli ha ricevuto a Lugano, nell’ambito del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze, quale – si legge sulla targa – “una delle città più uniche, romantiche e suggestive del globo“.

Un riconoscimento che premia il trend di crescita turistica di Napoli e l’impegno dell’Amministrazione nell’offrire sempre più servizi ed eventi che rispondono alle aspettative dei viaggiatori.

“Grazie per questo riconoscimento -prosegue l’Assessore Armato– che ci spinge a continuare a lavorare per far conoscere l’identità più autentica della città, gli itinerari insoliti che esaltano le tipicità del passato in chiave moderna e che riescono a raccontare la città in maniera emozionale. L’obiettivo è attrarre turisti da ogni parte del mondo facendo comprendere loro che la destinazione Napoli è fatta di uno storytelling soprattutto esperienziale, proprio come indicato nella motivazione del premio“.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Gaetano Manfredi e dal presidente della Commissione consiliare Cultura, Turismo e Attività produttive, Luigi Carbone.