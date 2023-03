A Pasqua, la sorpresa è un anno di cultura con lo speciale uovo Gay-Odin di campania>artecard.

A Pasqua regala un anno di cultura alla scoperta del patrimonio culturale campano con il pass 365 lite, che troverai all’interno di due uova a edizione limitata realizzate dalla storica fabbrica di cioccolata di Napoli Gay- Odin.

Una partnership che si rinnova nel 2023 per promuovere la scoperta dei principali luoghi della cultura della Campania.

Il pass 365 lite sarà la sorpresa esclusiva di 2 uova di cioccolato realizzate da Gay-Odin: sculture realizzate con varietà di cacao particolarmente pregiate e aromatiche lavorate “come una volta” dai maestri artigiani della casa; una serie limitata di uova, tutte decorate a mano con glassa di zucchero e confezionate in un elegante packaging realizzato ad hoc.

Quanto costa l’uovo speciale Artecard di Gay Odin?

L’uovo da 380 grammi + pass 365 lite: €40

L’uovo da 120 grammi+ pass 365 lite: €30

L’uovo da 120 grammi + pass 365 lite young (giovani dai 18 ai 25 anni ancora non compiuti): €20

Attenzione: non è possibile acquistare il pass separatamente.

Il pass si attiva al primo accesso al museo e ha la durata di un anno, un anno di imperdibili esperienze da vivere visitando:

Parchi archeologici come Pompei, Ercolano, Paestum e Velia;

Musei, tra cui il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Museo e la Certosa di San Martino, il Museo e Real Bosco di Capodimonte e assistere alle ultime mostre in programma;

Dimore Storiche e Castelli, tra cui la Reggia di Caserta, il Palazzo Reale di Napoli, Castel Sant’Elmo

Dove e come acquistare l’uovo speciale Artecard?

PREVENDITA – Dal 13 al 17 marzo

Puoi preordinarlo inviando un’email a info.artecard@scabec.it per poi ritirarlo fino al 9 aprile presso uno degli store Gay-Odin che selezionerai.

VENDITA – Dal 20 marzo

Puoi acquistare l’uovo, fino a esaurimento scorte:

• online su www.gay-odin.it, con consegna a casa. Le vendite online si chiuderanno domenica 2 aprile

• in store, nei punti vendita di Napoli, Roma e Milano fino al 9 aprile. Trovi l’elenco degli store qui.

Ti ricordiamo che dal 3 fino al 9 aprile sarà possibile acquistarlo solo presso gli store Gay-Odin sulla base della disponibilità.

La storia di Gay Odin

La storica Fabbrica del Cioccolato Gay-Odin, nata a Napoli il 1894 e con sede dal 1922 nel palazzo Liberty di via Vetriera a Chiaia, è da sempre sinonimo di estro e artigianalità partenopea.

Ancora oggi i metodi di lavorazione della casa sono fortemente ancorati alla tradizione: le materie prime impiegate in laboratorio sono frutto di un’attenta selezione, a cominciare proprio dal cacao di provenienza centro americana sapientemente esaltato da ingredienti italiani e 100% naturali come le mandorle pugliesi, le nocciole di Giffoni, i pistacchi siciliani e le noci di Sorrento. Ogni prodotto Gay-Odin è un piccolo gioiello realizzato da esperti maestri artigiani per garantire al consumatore un prodotto finale esclusivo e di fattura unica.

Official Sponsor del circuito campania>artecard fino al 2023 è UniCredit: l’iniziativa della banca rientra nell’ambito del piano “UniCredit per l’Italia”, il programma di interventi a sostegno delle comunità e delle imprese locali della banca.