A pranzo da Chalet Ciro, piatti estivi, semplici e saporiti.

Ricette semplici e rinfrescanti per combattere il caldo estivo: l’ora di pranzo da Chalet Ciro è una pausa confortante per chi non ha voglia di mettersi dietro ai fornelli o desidera semplicemente un po’ di relax all’aria aperta, piatti da consumare sul posto o portare via in ufficio, in barca o durante una passeggiata.

La location di Via Caracciolo, nell’affasciante scenario del lungomare di Mergellina, accoglie i propri clienti in una fresca veste estiva con piatti ispirati dai colori della stagione, che profumano di buono e che variano a seconda degli ingredienti a disposizione, come ad esempio il risotto ai frutti di mare, nulla di congelato, un fuori menu a scelta tra altre specialità per soddisfare tutti i palati e offrire un assaggio della tipica e genuina cucina napoletana.

Una linea di tavola calda per un break di qualità: risotti, frittate di pasta, super insalate light condite, per esempio, con gamberetti, bresaola, mozzarella o tonno; macedonie di frutta con albicocche o melone o anguria, simbolo dell’estate per antonomasia; sandwich leggeri e un assortimento di deliziosi gelati. Proposte food variegate per affrontare al meglio il caldo torrido di certe giornate da terminare, magari, con un aperitivo al tramonto o sorseggiando uno dei cocktail serviti da Chalet Ciro, toccando il mare con un dito.

Punti vendita Chalet Ciro della città:

. Via Caracciolo, Mergellina 081.669928 (aperto dalle ore 6:45, consumazione in loco, asporto, delivery)

. Via Cilea 131, Vomero 081.19520512 (h. 6:45 – 24:00, consumazione in loco, asporto, delivery)

. Piazza Garibaldi, Stazione Centrale di Napoli 081.19022838 (h. 5:30–23:00 consumazione in loco, asporto, delivery)

. Porter Viale Giochi del Mediterraneo (h. 15:00 – 23:00, consumazione in loco, asporto, delivery)

. Ipercoop, Quarto Nuovo (h. 8.00 – 23:00 asporto e delivery).