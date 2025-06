A Punta Castello la seconda secret dinner tra storia e incanto

- pubblicità -

Allo stesso tavolo persone che non si conoscono, toni ricchi e un senso di mistero tra sogno e realtà.

Venerdì 13 giugno alle 20 è in programma il secondo appuntamento delle “secret dinner”, organizzate da Visivo Comunicazione. La cena multisensoriale vista mare, si svolgerà a Bacoli a Punta Castello (Via Montegrillo, 18) tra le antiche mura romane. «Secret dinner è un rituale contemporaneo – spiegano gli ideatori Ludovico Lieto e Valeria Viscione – che unisce alta cucina, musica dal vivo e arte, in una dimensione onirica, ricca di suggestioni».

La seconda cena sensoriale stavolta è in collaborazione con l’imprenditore Alessandro Laringe, che ospita l’evento. Si tratta di un’esperienza divisa in due atti. Il primo avverrà nelle antiche gallerie, esempio di bagno termale dell’epoca romana, con aperitivo e finger food serviti in un’atmosfera sospesa tra storia e incanto. Il secondo si svolgerà sulla terrazza panoramica, dove tutti gli ospiti saranno seduti a un tavolo imperiale, realizzato come un’opera d’arte immersiva, per gustare in condivisione e con tutti i sensi, primo, secondo, pre dessert e dolce. Lo chef Cristian Ascenzi ha creato un menùt “secret” a base di pesce, in abbinamento saranno serviti i vini delle Cantine Sorrentino, selezionati da Gennaro Mammolino.

In tavola: piccole prelibatezza di mare, risotto con vellutata di asparagi, gamberi di Mazara cotti e crudi e mayo di vongole veraci, spigola cilena con datterino giallo arrosto, polvere di crostacei e insalatina di campo, petite pâtisserie e per finire cupoletta al fondente con cuore al passion fruit su biscotto sablé. Ad accompagnare la secret dinner il violinista Luigi Tufano, e non mancheranno sorprese pensate per esaltare ogni portata e per ospiti attimi di meraviglia, tra le composizioni di fiori di Mario Ruggiero.

«Secret dinner non è una semplice cena – commenta Alessandro Laringe – per questo ho accettato con entusiasmo di organizzarla a Punta Castello. È un invito a lasciarsi trasportare, per vivere un’esperienza unica, elegante e irripetibile, per chi vuole cogliere la bellezza in tutte le sue forme».

Per partecipare basta andare sul sito di Visivo Comunicazione, dove compare il “save the date” che annuncia la data della “secret dinner” a numero chiuso. Chi vuole partecipare invia una mail in privato per prenotare la sua cena segreta. Nei giorni precedenti viene pubblicata la lista degli ingredienti per agevolare chi ha eventuali intolleranze o allergie; poi luogo, orario, menù. Ma l’effetto sorpresa non finisce, perché continuerà per tutta la durata della secret dinner, fino alla sua conclusione.