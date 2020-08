A spasso per le strade e gli edifici pubblici della città con il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo. Dopo la guida Unesco e la mappa di Pompei, continua e si arricchisce il progetto educativo realizzato dal Parco archeologico in collaborazione con Geronimo Stilton, che in un video dedicato al sito di Pompei accompagnerà i più piccoli alla scoperta dei suoi monumenti principali.

Geronimo, protagonista di tanti libri apprezzati dai giovani lettori, è già stato testimonial d’eccezione di un progetto per il sito Unesco “Pompei, Ercolano, Torre Annunziata” rivolto ai giovani cittadini del territorio, svoltosi nel 2018 in collaborazione con l’Osservatorio Permanente del Centro Storico di Napoli-sito Unesco e che ha avuto come obiettivo quello di aumentare la consapevolezza e la sensibilità dei più giovani nei confronti del patrimonio culturale mondiale.

Ora, a distanza di un anno dalla presentazione delle mappe e delle guide, continua la collaborazione con Geronimo Stilton, che sostiene una iniziativa che si sposa appieno con l’innata curiosità, la passione per la storia e per l’arte, oltre che quella per la natura, del celebre Direttore dell’Eco del Roditore.

Saranno tre i video che lo vedranno protagonista, nei quali sarà raccontato, con il suo inconfondibile stile adeguato ai più piccoli, il patrimonio archeologico dell’area vesuviana. Nei prossimi video Geronimo accompagnerà i giovani fan a visitare dal vivo i siti archeologici del Parco, illustrandone le bellezze.

video, pubblicati sui social network e sul sito ufficiale di Pompei http://pompeiisites.org/geronimo/a-spasso-per-pompei-con-geronimo-stilton/ confermano la volontà del Parco archeologico di coinvolgere sempre più i bambini e le famiglie nella comunicazione del sito archeologico.

Il progetto educativo è realizzato in collaborazione con Atlantyca Entertainment, l’azienda milanese che del personaggio Geronimo Stilton, nato da un’idea di Elisabetta Dami, gestisce i diritti editoriali internazionali nonché quelli di animazione e di licensing per tutto il mondo. La serie di libri di Geronimo Stilton, pubblicata in Italia da Edizioni PIEMME, è diventata un fenomeno globale con 161 milioni di libri venduti in tutto il mondo e 3 serie animate coprodotte con Rai Fiction e distribuite in oltre 130 paesi.