Accademia del Caffè, oggi al Maschio Angioino la presentazione

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Il caffè non solo patrimonio della cultura napoletana, ma anche come occasione di formazione, crescita professionale e promozione del territorio.

È questa l’idea alla base di “Accademia Una Vita al Sapore di Caffè”, il progetto promosso dall’omonima associazione culturale e patrocinato dal Comune di Napoli, che sarà presentato lunedì 28 settembre 2026, alle 14:30, nella Sala della Loggia di Castel Nuovo.

L’obiettivo è valorizzare e tramandare la cultura del caffè napoletano partendo da una tradizione profondamente radicata nella vita quotidiana della città per costruire intorno ad essa un percorso culturale e formativo.

L’Accademia si propone, infatti, di diventare un polo dedicato al mondo del caffè, alla tradizione gastronomica partenopea e alle professioni della ristorazione, mettendo in relazione la conoscenza dei saperi tradizionali con le competenze professionali e le opportunità offerte dal settore.

Non solo cultura del caffè, dunque, ma un progetto che guarda anche alla dimensione sociale: il rito del caffè viene proposto come occasione di incontro, aggregazione e inclusione, oltre che come elemento attraverso cui raccontare e promuovere l’identità e l’immagine di Napoli.

Alla presentazione interverranno Flavia Sorrentino, Vicepresidente del Consiglio comunale di Napoli, Gennaro Ponziani, Presidente dell’Associazione culturale “Accademia Una Vita al Sapore di Caffè”, Dario Duro, rappresentante dell’A.M.I.R.A. ( Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi), Pasquale Del Gaudio, già Dirigente del Comune di Napoli, Rosario Bianco, Editore del “L’espresso napoletano” e rappresentanti del mondo imprenditoriale. A moderare l’incontro il giornalista e scrittore Giuseppe Giorgio.

L’incontro sarà utile per illustrare il progetto dell’Accademia, le sue finalità e le possibili prospettive di collaborazione con il mondo delle imprese e della ristorazione.