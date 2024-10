Agroalimentare, i prodotti tipici dei Campi Flegrei al TTG di Rimini

- pubblicità -

Con i sette itinerari gastronomici gratuiti, che hanno portato alla scoperta dei tipici prodotti flegrei e il seminario “Prefilloxhera“, organizzato da AIS Campania e AIS Sicilia, si è conclusa la XVII edizione di Malazè, ideata da Rosario Mattera e organizzata da “Campi Flegrei Active” con “Malazè APS” laboratorio di comunità e il supporto della Regione Campania. In vetrina: pesce azzurro, cozze, pomodoro cannellino, cicerchie, mandarini, limoni di Procida, Falanghina, Piedirosso flegreo.

I percorsi saranno presentati da “Campi Flegrei Active” agli operatori turistici nazionali e internazionali che partecipano al TTG, la principale fiera turistica in Italia, in programma a Rimini dal 9 all’11 ottobre . «In questo territorio l’enogastronomia rappresenta da sempre un fattore determinante per lo sviluppo turistico dei Campi Flegrei – ha spiegato Mattera -la cucina di questi luoghi è molto legata alla natura del territorio, che vede il mare come prima fonte di ispirazione, ma che ha sempre avuto anche un forte legame con la parte agricola interna, per questo la scelta di puntare su determinati prodotti e di inserirli nel progetto di quest’anno».

«Abbiamo voluto raccontare i Campi Flegrei attraverso le sue peculiarità enogastronomiche – ha dichiarato Giulio Gambardella direttore Campi Flegrei Active – tracciando un percorso che partendo dai produttori di tipicità locali, raggiunga turisti e visitatori, attraverso le eccellenze della ristorazione flegrea. Per farlo abbiamo mantenuto le tradizionali iniziative di Malazè integrandole con nuove tipologie di eventi ed itinerari». «Malazè – ha commentato Roberto Laringe, presidente Federalberghi Campi Flegrei – è confluito in un unico strumento agile ed efficiente: “Campi Flegrei Active”, laboratorio d’innovazione e sviluppo territoriale generato dalla determinazione e dal senso di attaccamento alla propria terra». «La partnership con Malazè – ribadisce Agostino La Rana Presidente Campi Flegrei Active – rappresenta un connubio perfetto, che unisce la promozione attiva del territorio con l’esaltazione delle sue eccellenze enogastronomiche. Insieme, valorizziamo le tradizioni locali e offriamo esperienze uniche ai visitatori, contribuendo allo sviluppo sostenibile e turistico dei Campi Flegrei». I percorsi: “Tra natura e tradizione”: cookingclass presso il giardino dell’Orco con erbe, cicerchie e piedirosso flegreo. “Procidando per orti, giardini e stradine tipiche dell’isola Procida”, con l’associazione Vivara. “Il gusto del Cratere”: alla scoperta dell’oasi naturalistica del cratere degli Astroni, con visita nelle cantine. “Passeggiata tra storia e tradizioni nei vicoli del borgo marinaro di Pozzuoli”, tra vicoli del Borgo del Rione Terra e tappa alla darsena per conoscere le storie e le tradizioni dei pescatori, con degustazione del “cuoppo di alici”. “Bacoli, tra mito storie e vigneti”. “Discesa agli inferi al lago d’Averno”: escursione nell’oasi naturalistica del Monte Nuovo (Pozzuoli), partita dalle pendici, tra i castagneti e la classica macchia mediterranea, fino alla vetta e poi discesa tra antichi vigneti, fino alla “bocca degli inferi”: il lago d’Averno. “Vinarium: la storia del vino …dai romani ad oggi” a Quarto con la mela annurca. Gli itinerari sono stati organizzati da: Aps Artemide, Cantine Carputo, Bottega dei Semplici Pensieri, Gruppo Archeologico Campi Flegrei, Turismo e Servizi, Ristorante ” Abbascio o’ mare”, Aps Misenum, Azienda agricola ” Piscina Mirabile”, Aps VisitCampi Flegrei, Cantine dell’Averno, Cantine Astroni, Oasi WWF Cratere degli Astroni, Aps Vivara, amici delle piccole isole, Iris di Lomar Dreams. A mettere in vetrina l’eccellenza del territorio i ristoranti più attivi dei Campi Flegrei: Enigma, Il Gabbiano, Coevo, Capo Blu, Da Fefé, Home Piccola Osteria Alternativa, Sunrise Est.1984, Sibilla Garden, Masseria Sardo, Riccio, Hosteria Bugiarda, La Bifora, Campi Flegrei Box, Villa Sciarrera, Enigma, Complesso Agave, Al Chiar di Luna. I produttori protagonisti: Spicchi flegrei, le aziende agricole Costagliola, Russo, Cantine del Mare, Masseria Sardo, MAC Monterusciello, Il Giardino dell’Orco, Dolci Qualità, Caffè Delizia. Partner dell’evento: il consorzio tutela vini Campi Flegrei e Ischia, Ais Campania l’associazione ristoratori flegrei (ARF). Malazè vanta il patrocinio dei Comuni di: Pozzuoli, Bacoli, Quarto e Procida.