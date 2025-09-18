Agroalimentare, in corso Campania Mater a Palazzo Reale

Il 17 e 18 settembre il Palazzo Reale di Napoli diventa cornice di ‘Campania Mater’, una due giorni interamente dedicata all’agricoltura e alle eccellenze agroalimentari della Campania (GUARDA LA DIRETTA DELL’EVENTO). Promosso dall’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, l’evento sarà inaugurato dal presidente Vincenzo De Luca e si configura come una vera e propria maratona di confronto: tre convegni e nove focus tematici con il coinvolgimento di imprese, istituzioni, associazioni, ricercatori e cittadini.
Campania Mater è un’espressione che racchiude in sé tre aggettivi chiave che ne definiscono l’identità: sostenibile, generosa, futura. Sostenibile perché l’agricoltura campana è una risorsa da preservare e valorizzare. Generosa cui essere grati per l’incredibile patrimonio di eccellenze e biodiversità che accoglie. Futura perché guarda al domani con gli occhi dell’innovazione, della ricerca e della formazione.
Un appuntamento pensato per guardare al futuro del settore, affrontando temi cruciali come la tutela di suolo e acqua, l’adattamento ai cambiamenti climatici, il rapporto tra cibo e salute, la riduzione degli sprechi, la valorizzazione della Dop economy nei mercati internazionali e il ruolo centrale dei giovani. Nel corso dell’evento sarà presentata anche la pubblicazione ‘Campania Mater-Il modello Campania per il cibo che verrà’, a cura dell’assessore Nicola Caputo, Teresa Del Giudice e Alex Giordano. Il libro approfondisce i temi al centro della manifestazione, offrendo una visione strategica sul ruolo dell’agricoltura campana sul piano nazionale ed europeo. Non mancheranno momenti esperienziali, talk e show cooking dedicati alla straordinaria ricchezza enogastronomica campana.
“L’agroalimentare campano – dichiara l’assessore regionale Nicola Caputo – è una componente chiave della nostra economia e identità regionale Con Campania Mater vogliamo avviare una riflessione condivisa sul futuro dell’agricoltura, partendo dal modello Campania: unire innovazione, salute e qualità. A Palazzo Reale costruiremo, insieme ai produttori e al mondo agricolo, proposte concrete per rendere la Campania sempre più un punto di riferimento nazionale ed europeo”.
