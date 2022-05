Al Cibus le prime qualificazioni alle Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana, dal 3 al 6 luglio la fase finale.

Si tratta della più grande sfida tra i pizzaioli Veraci di tutto il Mondo. Le discipline in gara vanno dalla “Vera Pizza Napoletana” a quella “per Gourmet”, dalla “Gluten Free” alla “Pizza Fritta”, dalla “Mastunicola” al “Calzone Napoletano”. A contendersi le medaglie olimpiche – sia singolarmente che per nazioni – saranno le pizzerie e i maestri pizzaioli affiliati AVPN sparsi per i cinque continenti i quali potranno partecipare di diritto alla fase finale. A loro andranno ad aggiungersi i vincitori delle eliminatorie organizzate in giro per il mondo, durante le quali i pizzaioli non affiliati si sfideranno nella preparazione di Margherite. Con una novità in più per questa edizione 2022: la gara infatti è per la prima volta aperta anche ai non professionisti, con una categoria speciale tutta dedicata: “Amatori”.