Al Kora Events il matrimonio è sostenibile

Il sì nei Campi Flegrei è tecnologico e sostenibile. Venerdì 18 aprile, dalle 18 alle 24, al Kora Events di Pozzuoli (Via Miliscola, 181), è in programma la decima edizione della manifestazione “The beach wedding party”, ideata dall’imprenditore Alessandro Laringe, che presenta il matrimonio del futuro, condito di intelligenza artificiale, rigorosamente eco-friendly e Social.

«La figura del wedding planner continua ad essere ovviamente essenziale – spiega Laringe – ma può avvalersi di un’assistenza virtuale pensata per semplificare l’intero processo di pianificazione.

I sistemi avanzati infatti possono analizzare le preferenze degli sposi esaminando ad esempio lo stile preferito per gli allestimenti, il budget, il periodo ideale dell’anno, offrendo consigli personalizzati, ottimizzando informazioni utili per il matrimonio in pochi secondi.

Tutto questo può facilitare la gestione completa per il wedding planner, gli sposi e gli invitati. Va ribadito che la “componente umana” resta un elemento insostituibile, per garantire un matrimonio davvero speciale». L’altra tendenza è il matrimonio sostenibile, che ha un impatto minimo sull’ambiente. Si va dalle decorazioni biodegradabili alle bomboniere solidali, passando all’abito della sposa, realizzato con tessuti naturali oppure di plastica riciclata, chic, originale e e super green. Non a cosa la palette cromatica di tendenza è quella verde, il colore della natura, ed è inoltre preferito nei matrimoni in diverse culture. Altro trend è il “Social wedding”: il matrimonio è diventato negli ultimi anni l’evento più condiviso su piattaforme digitali e interattive, con hashtag dedicato, contenuti caricati su Tik Tok e dirette su Facebook o su Instagram. Durante l’Open Day organizzato con le wedding planner Alessia Carlino e Veronica Colucci saranno presentate tante altre tendenze: il bar tender che miscela i drink tra i tavoli degli ospiti, il DJ set a fine matrimonio, la discoteca sul mare, postazioni con hair stylist e make up artist a disposizione di chiunque voglia sistemare l’acconciatura o ritoccare il trucco. Quest’anno c’è un grande ritorno: il tavolo rotondo, e si è inoltre registrato un aumento di richieste dei riti sulla spiaggia e di celebrazioni di matrimoni LGBTQ+. C’è attesa per l’evento del Kora: una grande festa dedicata alle nuove tendenze in fatto di wedding, con spettacoli dal vivo, fly border, musica, degustazioni, allestimenti, confetti e tanto altro.