Al Magnolia apre il Summer Garden

A Napoli, nel quartiere di Chiaia, continua il format “Una serata particolare”, appuntamento che unisce cucina, vini e mixology con progetti inediti.

Il prossimo evento è “Summer Garden”, in programma il 1° luglio alle ore 20:00, Un’apericena nel giardino del Magnolia, dove la cucina napoletana e quella giapponese si incontrano e dialogano con la mixology in chiave food pairing.

L’evento è un’anteprima del nuovo concept estivo del Magnolia, un’evoluzione che trova nel giardino il suo spazio naturale. Propone un menu trasversale, che spazia dai classici italiani alla tradizione napoletana, con influenze giapponesi e accenti contemporanei.

Il giardino ospita una storica magnolia, simbolo del locale, sopravvissuta alla Seconda guerra mondiale. “Summer Garden” è quindi un evento ma anche un anticipo di ciò che sarà la proposta estiva del locale, dove tutto può coesistere in maniera multiforme. Inserito nel contenitore di “Una serata particolare” – il format che ridisegna il martedì partenopeo con menu costruiti ad hoc, collaborazioni tra chef e bartender, e una ricerca costante sulle contaminazioni tra i linguaggi del gusto – l’evento si realizza in collaborazione con AIS Campania, arricchendo il dialogo tra vino, cibo e cocktail.

“Siamo felici di partecipare a iniziative che mettono in relazione la cultura gastronomica con quella del bere, in una prospettiva di contaminazione contemporanea”, commenta Tommaso Luongo, presidente di AIS Campania. “Questo tipo di proposte rispecchia la direzione che da sempre promuoviamo come associazione con un approccio dinamico, culturale ma accessibile, che valorizzi l’espressione del food&beverage in tutte le sue forme”.

Nel nuovo concept gastronomico a “orchestrare” la cucina ci sono due visioni complementari: Antonio Chirico, che firma la cucina occidentale, e il maestro Ignacio Hidemasa Ito, quella asiatica, in particolare nippo-brasiliana. La regia dell’area mixology è invece di Sandro Scotti, bar manager dall’approccio radicale, che costruisce cocktail pensati in dialogo con ogni piatto.

“Una serata particolare” non è una rassegna né una cena a tema, ma un laboratorio di possibilità. Periodicamente di martedì, un nuovo equilibrio – sempre ragionato. Un format nato per chi cerca altro, altrove. Anche solo per un aperitivo o una cena.