Al via Best AVPN Pizzeria 2023: quinta edizione del primo e unico contest mondiale che vede i pizzaioli giudicati dai loro stessi colleghi

Prosegue il calendario 2023 dell’Associazione Verace Pizza Napoletana, che vede come ultimo appuntamento dell’anno la quinta edizione di Best AVPN Pizzeria, il format firmato da Associazione Verace Pizza Napoletana che ha come protagoniste oltre mille pizzerie veraci in ben 55 nazioni da ogni angolo del globo.

Dopo il successo delle passate edizioni che hanno visto trionfare La Notizia di Enzo Coccia nel 2014, 50 Kalò di Ciro Salvo nel 2019, Pizzeria da Attilio di Attilio Bachetti nel 2021 e Casa De Rinaldi di Salvatore De Rinaldi 2022, Best AVPN Pizzeria si conferma il contest di riferimento per la massima espressione dell’arte bianca.

“C’è grande attesa per questa nuova edizione di Best AVPN Pizzeria – dichiara Antonio Pace, Presidente dell’Associazione Verace Pizza Napoletana – che conferma la formula che sin dall’inizio contraddistingue il nostro evento. Che ha come principale caratteristica quella di poter vantare una giuria composta da grandi professionisti del settore, per di più con una visione internazionale del nostro comparto; e si sa che il valore di un premio è tanto più grande quanto più è esperta una giuria”.

Dalle ore 11:00 del 6 novembre alle ore 11:00 del 5 dicembre, ogni pizzaiolo Verace, in ogni continente, sarà coinvolto nella selezione del Best AVPN Pizzeria 2023, attraverso il link di accesso inviato dall’Associazione. Ogni membro dell’associazione avrà diritto a un solo voto per ogni pizzeria di cui è titolare, senza poter votare la propria attività. Una sfida che per circa un mese vedrà all’opera la giuria tecnica composta da tutti gli affiliati AVPN presenti in tutti i continenti, i quali avranno come criteri di valutazione qualità della pizza, selezione delle materie prime, abbinamenti con vino, birra e cocktail, servizio di sala e design della location. Un vero challenge che si concluderà con la proclamazione del vincitore, giovedì 7 dicembre, in occasione del 6° anniversario dell’Arte del Pizzaiuolo Napoletano come Patrimonio immateriale dell’umanità.

“Una giuria di calibro internazionale – conclude Antonio Pace – che ribadisce il carattere cosmopolita della pizza e della nostra associazione. Il 2024 vedrà i festeggiamenti dei 40 anni dalla nascita di AVPN e per chi come il sottoscritto c’era sin dall’inizio, è bellissimo vedere come la nostra squadra sia cresciuta e come ormai in quasi ogni angolo del mondo ci sia un affiliato AVPN. Sarà la Cina il 55esimo Paese al mondo con almeno una pizzeria affiliata AVPN in quanto venerdì 10 novembre entrerà nella famiglia AVPN, “Bottega” di Shanghai dei fratelli Daniele e Paolo Salvo”.

Hall of fame Best AVPN Pizzeria

Enzo Coccia: classe ’62 e napoletano verace, è uno dei maestri pizzaioli più influenti d’Italia. Entra nel mondo della pizza da giovanissimo quando prende le redini di “Fortuna”, la storica trattoria di famiglia nel centro storico a Napoli ed inizia la sua collaborazione con l’AVPN. A metà degli anni ’90 apre La Notizia in via Caravaggio, un locale intimo e moderno, lontano dai flussi turistici, che in pochissimo tempo diventa il punto di riferimento per la pizza d’asporto e per gli abbinamenti gustosi e creativi, vincendo il premio di Best AVPN Pizzeria nel 2014.

Ciro Salvo: vesuviano doc e terza generazione di una storica famiglia di pizzaioli, inaugura la pizzeria 50 Kalò, prima a Napoli poi a Londra e Roma. Cultore della tradizione partenopea, Ciro Salvo è conosciuto e amato per la leggerezza e la digeribilità dei suoi impasti. Da grande mastro pizzaiolo coniuga la scelta di materie prime di qualità, alla sperimentazione nell’accostamento di sapori. Ciro Salvo è la sintesi perfetta tra tradizione, ricerca e abbinamenti gourmet in tutte le sue pizze d’autore, che gli hanno valso la fama che gode in Italia e nel Mondo, nonché il premio Best AVPN Pizzeria nel 2019.

Attilio Bachetti nasce nel 1967 a Napoli, si appassiona al mondo della pizza mettendo le mani in pasta fin da bambino. Negli anni la passione cresce sempre più fino a diventare un vero e proprio stile di vita, portando avanti con dedizione, passione e ricerca la tradizionale attività di famiglia, aperta dal nonno già nel 1938. Grandi studi hanno contribuito alla sua formazione, infatti Attilio è anche sommelier ed esperto di formaggi e olio evo. Fedele alla tradizione, vuole continuare a stupire il pubblico di appassionati con gli inconfondibili sapori partenopei, un impasto leggero e ben lievitato, senza trascurare creatività e innovazione in cucina. Una grande firma riconosciuta anche dal premio Best AVPN Pizzeria 2021.

Salvatore De Rinaldi: classe ’70, già da giovanissimo inizia a lavorare nell’attività di famiglia, il “Ristorante Pizzeria La Stella”, dove si innamora dell’arte bianca. Nel 1989 nasce il marchio “Sasà Pizza Mia”. Ma Salvatore De Rinaldi non si limita al contesto partenopeo, ma investe nella formazione con numerose esperienze in numerosi ristoranti in tutta Italia, per approfondire il mondo della lievitazione e dei topping gourmet. Maestro dell’impasto si dedica alla lievitazione naturale e alla ricerca di ingredienti locali di altissima qualità. Tutto questo fa di Pizzeria de Rinaldi la Casa della vera pizza napoletana, confermato anche dal recente riconoscimento di Best AVPN Pizzeria.