Al via domenica alla Mostra d’Oltremare la nona edizione di Gustus

Tutto pronto per l’inaugurazione della nona edizione di Gustus, il più importante salone del Centro-Sud del food e della tecnologia per la cucina professionale e per la ristorazione, in programma da domenica 19 a martedì 21 novembre (ore 10-18) alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Il taglio del nastro della kermesse, che conferma i suoi 8mila metri quadrati di area espositiva e si prepara ad accogliere oltre 12mila operatori, è in programma domenica alle 12 sul palco centrale del padiglione 2. Saranno presenti espositori di ogni settore: dai pastifici a carni e salumi, dai surgelati al seafood, dai caseari agli oli di eccellenza e alla pasticceria, passando per le cucine professionali, la tecnologia per la ristorazione e la logistica. Occhi puntati, poi, sull’esercitazione nazionale del Dse della Fic.

All’inaugurazione interverranno l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, l’assessora alle Attività produttive e Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, e il patron di Progecta che organizza la fiera, Angioletto de Negri, con Giuliana Gargano, exhibition manager di Gustus.

Previsto anche il saluto dei vertici della Federazione Italiana Cuochi e dell’Unione Regionale Cuochi della Campania, delle delegazioni delle associazioni provinciali Cuochi della Campania.