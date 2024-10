Al via Eruzioni del Gusto, si apre con gli chef del futuro

- pubblicità -

Dalle attività laboratoriali della scuola alla cucina con accanto chef stellati. Tra sapori e colori, i prodotti della terra prendono forma nei piatti elaborati dalle mani di chef stellati. Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, al confine tra Portici e Napoli, prende il via, questa mattina, l’anteprima della 6° edizione di Eruzioni del gusto, evento culturale, espositivo e di promozione dell’enogastronomia, della viticoltura e dell’enoturismo dei territori vulcanici della Regione Campania e delle altre aree vulcaniche del Paese, promosso dall’associazione culturale ORONERO dalle scritture del fuoco. Ai fornelli chef insegnano agli alunni delle scuole alberghiere come preparare piatti prelibati. Prodotti della terra elaborati e trasformati finiscono sulle nostre tavole e rendono il nostro Paese una delle mete prescelte dai turisti non solo per l’arte ma anche per la ricchezza e bontà dell’enogastronomia.

“Apriamo la sesta edizione con lo slogan Viaggiare per Gustare. Il Passato incontra il Presente che valorizza la ricchezza culinaria delle terre vulcaniche e dell’intera Italia, uno dei nostri punti di forza e attrazione per turisti da ogni parte del mondo che scelgono di sostare sempre più a lungo per godere anche della varietà della nostra cucina. Un turismo che vede l’Italia meta prescelta anche per i vini che qui, a Eruzioni del Gusto, il pubblico potrà degustare per quattro giorni tra stand dei Consorzi di tutela e masterclass” dice Carmine Maione, presidente dell’associazione culturale Oronero – dalle scritture del fuoco.

A latere della parte culinaria, l’incontro ‘La strada per il successo’ a cura dell’Associazione provinciale Cuochi Di Napoli con Domenico Iavarone – già Stella Michelin, Executive Chef presso l’hotel La Favorita di Sorrento, Eduardo Giglio – executive chef del ristorante Line di Ercolano, Angelo Carannante – Chef Stella Michelin, Executive Chef del ristorante Caracol di Bacoli, Mario Volpe – Food & Beverage manager dell’hotel Excelsior Di Napoli, Ciro Poppella – maestro pasticcere patrono dell’omonima pasticceria, Luigi Vitiello – Presidente Unione Regionale dei Cuochi della Campania F. I. C. a coordinare il presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi di Napoli, Giuseppe Sorrentino. Il pomeriggio proseguirà con l’incontro di presentazione del progetto ‘Connect’ – Dalle colline al mare, una politica urbana del cibo per l’area metropolitana di Napoli. Un progetto che, tra le altre cose, permetterà l’integrazione e la cooperazione fra aree ad agricoltura più specializzata e capitalizzata (Piana del Sele) con aree di agricoltura urbana (area metropolitana di Napoli). Previsti gli interventi di Teresa Del Giudice Responsabile Scientifico Progetto CONNECT Università degli Studi di Napoli – Federico II, Emilio Ferrara Direttore Terra Orti, Francesco Schioppa Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, Gian Paolo Cesaretti Presidente Fondazione Simone Cesaretti, Giuseppe Palma Segretario Generale Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche, Flavia Sorrentino Vicepresidente Consiglio Comunale di Napoli, Ferdinando Gandolfi Dirigente Regione Campania.

Spazio alla degustazione di prodotti Toscani a cura di Vetrina Toscana e Toscana Promozione Turistica: Pane Toscano Dop e olio Toscano IGP, La Finocchiona IGP, Mallegato, Spuma di Gota. In degustazione anche i grandi olii campani, lucani, e di altre regioni italiane. Vesuvio ed Etna proporranno i loro vini di matrice vulcanica. Inoltre, in degustazione tutti i Consorzi di tutela dei vini della Campania. Protagonista il mare con Feampa Campania, tra convegni e degustazione di prodotti ittici di alta qualità.

L’edizione 2024 ripropone come in passato una sezione dedicata alla BIE – Borsa Internazionale dell’Enoturismo: un’occasione d’incontro tra i territori e la loro offerta enoturistica, con spazi espositivi per gli operatori del settore del turismo enogastronomico, con convegni, dibattiti, degustazioni, workshop, incontri con la stampa e iniziative dedicate al B2B (anche in modalità online). Per il programma www.eruzionidelgusto.it

Domani alle ore 11.00 il taglio del nastro con le istituzioni.

A patrocinare Eruzioni del Gusto il Ministero del Turismo, la Regione Campania, numerose Istituzioni: Città Metropolitana, Comune di Napoli, Enit, Fondazione Fs, Comuni di Portici, Pompei, Ercolano, Parco Nazionale del Vesuvio, Città del Vino, Città dell’Olio, Toscana Promozione Turistica, Camera di Commercio Irpinia Sannio.

Università ed istituti di ricerca scientifica: Ingv, Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Agraria, Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, Centro Musa, Izsm, Fondazione Dohrn, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Certiquality, Enea, Fondazione Ente Ville Vesuviane, Federalberghi Costa del Vesuvio. Associazioni e ordini professionali: Fic – Federazione Italiana Cuochi, Dipartimento Solidarietà ed Emergenze – Unione Regionale Cuochi della Campania, Apcn Associazione Provinciale Cuochi di Napoli, Federazione Italiana Panificatori, Pasticcieri e Affini, Ais Campania, Amira, Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Napoli, Ordine Giornalisti Campania, Ordine Tecnologi Alimentari Campania e Lazio, Ugivi, Daf, Ospitalia.

Ass. ORONERO | www.oronero.net | www.eruzionidelgusto.it | uffciostampa@oronero.net