Al via i palinsesti primaverili: con La Risposta Giusta, dal 19 marzo, Chin8 Neri é su Rai Due e dal 1° aprile in Uniche, su Rai Premium.

A partire da sabato 19 marzo 2022 il gusto inconfondibile di Chin8 Neri approderà per la prima volta su Rai Due, all’interno del programma “La Risposta Giusta”, spin off del programma di successo “L’Italia che fa”, realizzato in collaborazione con Rai per il Sociale e condotto da Veronica Maya, in onda alle 9:45

Il racconto di un’Italia che non si ferma sarà al centro del programma di Rai 2, ideato per raccontare progetti di solidarietà, cultura e salvaguardia dell’ambiente: iniziative concrete e meritevoli, storie ed esperienze di buone pratiche del nostro Paese, nel solco della sostenibilità, con testimonianze in studio e il supporto di filmati originali ed esclusivi. Veronica Maya guiderà gli ospiti in un game ricco di domande e curiosità: un gioco avvincente in cui la “risposta giusta” sarà quella dei protagonisti narrati, che all’interno di associazioni, fondazioni ed aziende hanno saputo mettere in campo ideali e valori imprescindibili, determinando un fortissimo impatto positivo per tutta la collettività.

“Essere parte di questo progetto del servizio pubblico televisivo ci onora – afferma Giordano Giglio, Direttore Marketing di Chin8 Neri – e con la sua discreta presenza il Brand sottolinea il proprio impegno quotidiano nel perseguire modalità operative volte al welfare globale.”

La presenza televisiva di Chin8 Neri è confermata anche nella sesta edizione di Uniche, il programma in onda su Rai Premium a partire dal 1° aprile, condotto da Diego Dalla Palma.

Anche in questa stagione il Maestro, icona inconfondibile del mondo dello stile, della bellezza e dell’immagine made in Italy scruterà l’anima di otto eccezionali protagoniste della nostra storia artistica e culturale.