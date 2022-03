Alfonsino ed Eurospin portano la spesa superveloce in 8 località campane.

L’online penetra sempre di più tra le modalità di consumo delle famiglie: su un totale di 25 milioni di famiglie in Italia, 10,7 milioni comprano online prodotti di largo consumo, circa 2,3 milioni in più rispetto al periodo pre-Covid -, rappresentando quindi il 43% del totale. É quanto emerge dai dati della quarta edizione dell’Osservatorio Digital Fmcg di Netcomm in collaborazione con NielsenIQ che attesta come gli italiani continuino ad apprezzare la spesa online.

E se prima gli acquisti online rappresentavano quasi una necessità, oggi tornano al loro ruolo d’origine: la comodità e il risparmio di tempo.

Proprio per offrire un servizio completo e diversificato ai propri clienti ed un’esperienza di acquisto completamente digitale ed innovativa, Alfonsino S.p.A (EGM: ALF), startup innovativa specializzata nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni e quotata su Euronext Growth Milan da novembre 2021, ha siglato un accordo con Zero1 S.r.l., società appartenente al Gruppo Balletta S.p.A. e affiliato di diversi punti vendita a marchio Eurospin nel sud Italia.

L’accordo prevede l’attivazione dei punti vendita a marchio Eurospin sull’app di Alfonsino, con consegna in 1 ora, nelle seguenti città della Campania: Aversa, Benevento, Caserta, Frattamaggiore, Marcianise, Nola, Portici, Salerno, Torre del Greco.

Carmine Iodice, Amministratore Delegato di Alfonsino, ha commentato: “Stiamo favorendo l’accesso ai brand più amati in Italia per ricevere la spesa a domicilio. Lanciato nel 2020 durante la pandemia con l’obiettivo di offrire un ulteriore supporto agli italiani, il grocery on-demand è diventato un servizio consolidato nel corso del 2021 per la nostra azienda. Ora grazie a questo importante accordo con Zero1 s.r.l., Alfonsino diventerà sempre più un’app essenziale a disposizione dei nostri utenti”.