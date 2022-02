Alla Panetteria Botteghelle, tutto l’amore nelle mani.

Il 14 febbraio la Panetteria Botteghelle, sede centrale a San Giorgio a Cremano via Botteghelle 41 e con un punto vendita anche a Napoli in via S. Maria di Costantinopoli 34, dedica una giornata all’Amore Universale.

Festeggiare San Valentino quest’anno è un’ottima occasione per farci riflettere e portare un po’ di romanticismo nelle nostre vite.

La cosa importante e speciale è il nostro rapporto con l’Amore.

Lunedì alcuni dei prodotti da forno, dolci, salati o di gastronomia avranno la forma del “Cuore”. In tutte le tradizioni e culture il cuore è il piccolo “sole” di ogni creatura vivente. Come la vita del nostro universo ha il suo centro nel sole, così la vita umana ruota attorno al cuore. Il cuore è il centro dei sentimenti che ci nutrono e ci completano nell’esprimere le nostre emozioni.

Prodotti preparati con amore verso la natura, verso l’universo e verso una buona, sana e amorevole alimentazione.

