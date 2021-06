Alla Scoperta di Oplonti, domenica 20 a cura di Wesuvio.

Nuovo format Wesuvio dedicato alle bellezze archeologiche dell’area dell’antica Oplontis, a Torre Annunziata. Un percorso coinvolgente, una bella occasione per conoscere meglio quello che nel prossimo futuro si propone come il sito archeologico vesuviano destinato ad accogliere un numero sempre maggiore di visitatori, attratti dalla possibilità di esplorare nuovi, vividi pezzi della società e dei costumi dell’epoca romana alle falde del Vesuvio.

L’appuntamento è domenica 20 giugno. Start alle ore 10 con la visita guidata agli scavi di Oplontis, meglio conosciuti come villa di Poppea Sabina, seconda moglie di Nerone.

Accompagnati dalla guida autorizzata Anna Cioffi, che condurrà il gruppo nel sito patrimonio UNESCO, monumentale residenza che contiene addirittura un piccolo complesso termale e numerosi, magnifici affreschi che riservano interessanti sorprese stilistiche.

Dopo la visita proseguiremo con la proiezione di un video sull’eruzione del 79 d.C. presso la sede della Pro Loco Oplonti che ospiterà il gruppo.

Il percorso proseguirà con una sosta golosa presso DocSicil Oplontis, dove assaggeremo alcune specialità preparate appositamente per il gruppo.

Dopo pranzo la visita al Museo dell’Identità a Palazzo Criscuolo.

Inaugurato nel 2016 e riaperto nel maggio del 2021 dopo una lunga chiusura, questo luogo è da considerarsi una vera perla che raccoglie anfore, sculture, ceramiche e splendidi ori provenienti dagli scavi di Oplontis e che completa il percorso alla scoperta di quest’area archeologica in modo particolarmente efficace. Un’occasione davvero unica di scoprire questo luogo accompagnati da una guida che potrà metterne in risalto la bellezza dei reperti ma ancor piu’ l’importanza per l’identità vesuviana e dell’area di Oplontis. Alla fine del percorso i partecipanti riceveranno in omaggio il tradizionale corniciello di corallo rosso portafortuna offerto dal nostro partner Cammeoshop.

Il costo di partecipazione è di 25 euro e comprende la visita guidata all’area archeologica di Oplontis ed al Museo dell’Identità, il pranzo presso Doc Sicily, la tessera associativa Wesuvio.

Il raduno è alle ore 9.30 presso il piazzale antistante gli scavi di Oplontis, Via Sepolcri, Torre Annunziata.

Il menu presso DocSicil Oplontis comprende:

– Tarallo mandorlato napoletano

– Caponata della tradizione

– Calice di vino

– Caffè

Prenotazione obbligatoria attraverso messaggio facebook, mail a progettowesuvio@gmail.com oppure via tel/whatsapp a 3334121161 – 3334584565

Durante la visita sarà osservata la vigente normativa anti-Covid, pertanto sarà obbligatorio l’uso della mascherina.

