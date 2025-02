Anche la Melannurca Campana Igp a Sanremo

- pubblicità -

La Melannurca Campana IGP partner di Radio Punto Nuovo al Festival di Sanremo 2025: connubio di Tradizione e Innovazione

L’edizione 2025 del Festival di Sanremo, che prenderà il via domani e da sempre palcoscenico delle migliori espressioni musicali italiane, si prepara ad accogliere anche un’eccelleza gastronomica campana, la Melannurca Campana IGP, partner di Radio Punto Nuovo in quel di Sanremo.

La celebre mela campana, simbolo di qualità e salute, sarà infatti presente alla kermesse musicale più attesa dell’anno, portando un messaggio di sostenibilità e autenticità al grande pubblico.

La Melannurca Campana IGP, conosciuta per la sua dolcezza, croccantezza e il suo profumo inconfondibile, rappresenta una delle eccellenze agroalimentari della Campania. Grazie al suo Indicazione Geografica Protetta (IGP), questo frutto si distingue per la qualità e le caratteristiche uniche, che derivano dal territorio in cui viene coltivata. La sua presenza al Festival di Sanremo 2025, al fianco dell’emittente radiofonica campana Radio Punto Nuovo, segna un punto di incontro tra il made in Italy e la musica, celebrando il meglio della nostra cultura, dal palcoscenico alla tavola.

“L’evento vedrà la Melannurca non solo come un prodotto da gustare, ma come un vero e proprio ambasciatore di valori come la sostenibilità e l’innovazione, temi sempre più al centro delle riflessioni contemporanee. L’iniziativa rappresenta una vetrina internazionale per la Melannurca Campana IGP, che raggiunge così una platea vastissima, abbracciando non solo i tradizionali appassionati della musica italiana, ma anche un pubblico curioso e attento alle eccellenze gastronomiche del nostro Paese”. Ha dichiarato Giuseppe Giaccio, presidente del Consorzio Melannurca Campana IGP.