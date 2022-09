Anfiteatro di Alife, dai Daudia ai prodotti locali in menù: il ricco programma di “Arte&Cucina in Arena”

Manca davvero poco. Ultimi preparativi in corso per sabato 3 e domenica 4 settembre, quando l’Anfiteatro Romano di Alife ospiterà l’evento “Arte&Cucina in Arena”.

Ancora una volta, per la seconda edizione, Alife sarà protagonista, con le sue bellezze atorico artistiche e le sue bontà culinarie. Il tutto grazie a Loredana Martino e Danilo De Cristofaro, rispettivamente titolari del del “Pastificio Martino” e del ristorante “Katakrì”, che hanno avuto l’ottima idea di mettere a sistema le vere ricchezze del territorio ospitando anche numerosi produttori locali di tutto rispetto.

Ravioli cipolla di Alife e pecorino con burro, parmigiano e aglianico; pasta patate e provola; frittatina di pasta classica alla spirulina; cheesecache di tonno, mandorle e limoni canditi; parmigiana di melanzane in bianco; panzanella di pomodoro, olive e mozzarella; caprese 2.0 con taralli, ricotta e pomodorini freschi; cipolla ripiena con pecorino e salame. Queste le chicche che delizieranno i palati di chi vorrà trascorrere una serata senza dubbio suggestiva con in programma anche una mostra fotografica, una dimostrazione di filatura della mozzarella e di musica. Buona, ottima musica quella di quest’anno.

Le due serate vedranno protagonisti i musicisti locali “A’ Music 4et” e l’ormai famoso gruppo casertano “Daudia”, duo formato dai cantautori, cantanti e musicisti Davide e Claudia, magici interpreti al piano, alle tastiere, alla chitarra, all’ukulele.

L’evento, patrocinato dal Comune di Alife; dal Parco Regionale del Matese e dalla Comunità Montana del Matese, vedrà la collaborazione della ProLoco Alifana e del Forum dei Giovani di Alife. La direzione artistica, invece, è stata affidata, dopo il successo della prima edizione, sempre alla creativa Fortuna Fantini che ci sia aspetta dia il massimo anche e soprattutto negli allestimenti.