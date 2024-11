Anteprima VitignoItalia lunedì 25

- pubblicità -

Parte il countdown per Anteprima VitignoItalia, la preview dell’omonimo evento giunto alla sua 19esima edizione, in programma dall’11 al 13 maggio 2025. Un parterre di oltre 500 etichette, provenienti da nord a sud della Penisola, che popoleranno gli eleganti spazi dell’Hotel Excelsior, lunedì 25 novembre, per una giornata di degustazioni e incontri vis a vis con alcuni dei più interessanti produttori dello scenario vitivinicolo nazionale. Con uno spazio speciale dedicato al mondo dei rosati, con una selezione di 10 etichette presenti nei primi posti della classifica di 100 Best Italian Rosé.

“E’ in arrivo la nuova edizione di Anteprima VitignoItalia – racconta Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – l’evento che unisce le migliori cantine per raccontare le eccellenze del patrimonio enologico italiano, coniugando la degustazione ai banchi d’assaggio agli incontri tailor made per il trade, da sempre uno dei fiori all’occhiello della nostra manifestazione capace di convogliare nel corso di questa giornata il meglio degli operatori di settore dell’intera regione. Un approccio trasversale che da sempre ci contraddistingue e grazie al quale Anteprima VitignoItalia ha assunto negli anni un ruolo centrale nella promozione del vino italiano, facendo di Napoli un importante punto di riferimento per il settore. Merito di un lavoro di squadra che vede in prima fila l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, UniCredit in qualità di main sponsor e ICE per il suo supporto su scala internazionale”.

Protagonisti i vini campani, anima della manifestazione, che in questa nuova edizione rappresentano il 40 per cento delle etichette in degustazione. Non mancheranno i territori enologici più importanti dello Stivale, dalla Valpolicella al Chianti, passando per i bianchi dell’Alto Adige, i vini dell’Abruzzo e tante altre realtà provenienti da ogni angolo della Penisola.

A completare questo affascinante quadro enologico, il Consorzio del Friuli Doc, da anni presenza immancabile di Anteprima VitignoItalia e il Consorzio Vita Salernum Vites la realtà che riunisce i migliori produttori del salernitano. Una terra dalla forte tradizione enologica e gastronomica che sarà meta di un educational tour (martedì 26) dedicato ai giornalisti nazionali e della stampa estera provenienti da Polonia, U.K, Germania e Austria. Un progetto dal forte carattere internazionale che VitignoItalia porta avanti in collaborazione con ICE, con il desiderio di far conoscere il vino attraverso la scoperta del territorio, la sua storia e l’incontro diretto con i produttori.

Una selezione delle migliori etichette a cui verranno affiancati prodotti d’eccellenza, dai grissini artigianali, all’Olio Evo pugliese di Terre di Morra, il riso campano, prodotti a base di aglio orsino e i salumi del Sannio. Ma anche una grande selezione dolce: dai fichi del Cilento, ai cioccolatini artigianali campani e piemontesi, passando per i classici della pasticceria napoletana e i panettoni campani e lombardi. E ancora il limoncello e i liquori della regione, una selezione di amari piemontesi e di grappe dal Veneto.

Attenzione da parte dell’organizzazione anche al sociale: Anteprima VitignoItalia in questa edizione destinerà parte delle bottiglie ai pranzi di Natale organizzati dalla Comunità di Sant’Egidio di Napoli nei carceri della regione. Come ogni anno, Anteprima VitignoItalia aprirà le porte agli operatori di settore, sommelier e stampa, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e, a seguire, il secondo turno per gli appassionati dalle 17.00 alle 21.30, due fasce dedicate con l’obiettivo di coinvolgere tutti gli attori del panorama enologico della Penisola.

ANTEPRIMA VITIGNOITALIA

Hotel Excelsior, Napoli – Via Partenope, 48

Lunedì 25 novembre 2024

Orario evento: dalle ore 15.00 alle ore 21.30

www.vitignoitalia.it – Tel 08/14104533; segreteria@vitignoitalia.eu