Anticipata la raccolta della Melannurca Campana IGP

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Il caldo accelera i tempi, ma la qualità è eccellente: i melai della regione si tingono già di verde in attesa del magico arrossamento al sole. È ufficialmente partita in tutta la regione la campagna di raccolta della Melannurca Campana IGP, la “Regina delle mele”, simbolo indiscusso dell’eccellenza ortofrutticola del territorio.

Un’annata che prende il via con un leggero anticipo sulla tabella di marcia, dettato dalle condizioni meteorologiche dei mesi estivi.

A confermarlo è Giuseppe Giaccio, presidente del Consorzio di Tutela Melannurca Campana IGP:

“La raccolta si è anticipata di circa 7-10 giorni a causa del forte caldo che ha caratterizzato quest’estate. Nonostante le alte temperature, le notizie dai campi sono estremamente positive: il prodotto si presenta di ottima pezzatura e con una qualità organolettica eccellente. Dal punto di vista dei volumi, i quantitativi si mantengono perfettamente in linea con le scorse annate, garantendo la solita grande presenza del nostro frutto sui mercati nazionali ed esteri”.

Con l’inizio delle operazioni, il paesaggio dell’areale tipico di produzione sta vivendo la sua suggestiva trasformazione. Dallo stacco dai rami nei meleti si è già passati all’allestimento dei caratteristici “melai”: le tradizionali distese a terra su letti di trucioli di legno o paglia, protette da teli ombreggianti.

137 comuni campani

Un territorio vasto e vocato che abbraccia ben 137 comuni campani distribuiti in tutte le province della regione. Le maggiori concentrazioni produttive si registrano in aree storicamente legate a questa coltura: la zona del maddalonese, l’alto casertano, l’area giuglianese-flegrea, la valle telesina e la valle caudina.

In questi giorni, percorrendo questi territori, lo spettacolo è unico: lunghi tappeti di mele ancora completamente verdi riempiono i campi. È proprio qui che avverrà la magia tipica di questo frutto unico al mondo. Non maturando del tutto sull’albero, la melannurca necessita della fase fondamentale dell’arrossamento al sole: le mele verranno curate e girate a mano una ad una dai produttori, fino ad acquisire quel tipico colore rosso brillante e quella polpa croccante, succosa e fortemente aromatica che la rendono inconfondibile.

La campagna della melannurca si preannuncia dunque da protagonista, pronta a portare sui banchi di vendita un frutto dalle straordinarie proprietà salutistiche e dalla qualità garantita dal marchio di tutela.