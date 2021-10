Antonino Cannavacciuolo presenta le sue golose creazioni natalizie.

Come ogni anno Antonino e il suo laboratorio di produzione artigianale sono pronti a sfoderare le sorprese delle feste da ordinare a casa con un semplice click, nello Shop on line; il catalogo si arricchisce anche di nuove Gift Card pensate per far vivere esperienze inedite all’interno dei resort della collection Laqua Resorts firmata Cannavacciuolo.

Nella sezione “Food” dello Shop on line è arrivato l’immancabile Panettone di Antonino, quest’anno proposto in un unico formato da 1 kg nei gusti Classico, Limoncello e Pere e Cioccolato; ma la novità del 2021 è la Limited Edition alla Mela Candita, proposta e spedita nella nuova scatola di latta, perfetta idea regalo pronta per ogni momento.

Immancabili le proposte annuali del laboratorio artigianale come i Babà, le praline di cioccolato, i biscotti e le tante altre dolcezze.

In aggiunta alle creazioni Food, all’interno della vetrina virtuale dello Chef è possibile trovare anche diverse proposte per ogni occasione, come le Confezioni Regalo, gli oggetti di Design dedicati alla tavola – tra cui l’immancabile grembiule da cucina realizzato artigianalmente Made in Italy – i Libri di cucina autografati dallo Chef.

Inoltre, per questo Natale Cinzia e Antonino hanno voluto creare delle nuove emozionanti Esperienze attraverso speciali Gift Card da regalare e regalarsi per vivere momenti indimenticabili in luoghi unici. Tra le proposte a disposizione si potrà scegliere tra un soggiorno, una cena stellata o un pranzo all’insegna dell’alta cucina in una delle magnifiche realtà del Gruppo Cannavacciuolo: dal Relais Villa Crespi al Ristorante Antonino Cannavacciuolo, dai Cannavacciuolo Bistrot di Torino o Novara fino alle nuove “case” dello Chef, Laqua by the Lake al Lago d’Orta e Laqua Countryside sulle colline Vicane a Ticciano (NA).

La Special Edition sarà disponibile da metà novembre sullo Shop on line

https://shop.antoninocannavacciuolo.it

Per forniture aziendali relative alle proposte dolci e salate del Laboratorio Cannavacciuolo:

shop@antoninocannavacciuolo.it