Antonino è anche “delivery”: è on line il rinnovato Shop di Cannavacciuolo.

Food , Design , Book , Confezioni Regalo e Gift Card sono le categorie, all’interno dello Shop on line che per questa stagione propongono inedite novità.

Direttamente dal suo Laboratorio, lo Shop on line è il negozio virtuale dello Chef , dove scegliere tra oggetto iconici, libri, prodotti di pasticceria artigianali o piccole e grandi sorprese, da inviare direttamente ad amici e parenti.

Compie un anno il sogno dello Chef Antonino: la realizzazione di unper la produzione dei suoi prodotti, dolci e salati. Per celebrare questa ricorrenza e le Festività in arrivo, lodi

Nella sezione Food, è arrivato l’immancabile Panettone di Antonino, quest’anno proposto nei gusti Classico, Gianduia e il nuovissimo Limoncello – da 500 gr o 1 kg; il packaging è ancora più elegante e la scelta delle leccornie più ampia, tra cioccolatini, biscotti e il nuovissimo Babà.

Nelle proposte del Design, invece il Grembiule o la Risottiera, sono tra i regali ideali per dedicarsi alla preparazione dei piatti preferiti direttamente a casa.

Tra i Libri, sono disponibili le ultime uscite dello Chef, ma anche “Il meglio di Antonino”, 127 ricette che racchiudono la storia e i segreti in cucina o le raccolte dei libri autografati.

Cadeaux perfetti sono le Confezioni Regalo, che propongono una selezione di prodotti riuniti in un unico box; per regalare esperienze straordinarie, infine, le Gift Card, sono voucher personalizzabili, un soggiorno, una cena stellata o un pranzo all’insegna dell’alta cucina, in una delle magnifiche realtà del Gruppo Cannavacciuolo, dal Relais Villa Crespi al Ristorante Antonino Cannavacciuolo ai Cannavacciuolo Bistrot, di Torino e Novara.

Per i più piccoli, quest’anno, lo Shop propone anche nuove idee, presto disponibili on line.