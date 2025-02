Aperipizza al tramonto da Regina Margherita

- pubblicità -

Da Regina Margherita arriva “pizza sunset”.

Da lunedì 10 febbraio il cibo più amato del mondo diventa assoluto protagonista dell’aperitivo: tanti gusti diversi, tanti assaggi con bollicine e drink per accompagnarli. Dalle 17 il socio responsabile Andrea Macchia consiglia di cominciare con “l’aperitivo della regina”: spicchi di margherita da gustare sul Lungomare di Napoli al tramonto e poi, ecco servita la “pizza sunset”: un cestino croccante di pane pizza, ripieno di patatine fritte, olive, frittatine e focaccia “macchiata” con pomodoro. Nel menù spicchi di pizza per tutti i palati, da mangiare sorseggiando il “limoncello spritz”, drink a base di limoncello d’Amalfi, prosecco e soda.

Da Regina Margherita, aperto ogni giorno no stop, dalle 12 alle 24, è tutto pronto per accogliere turisti e Napoletani con il nuovo “aperipizza”.

A lavoro in pizzeria Gennaro Verdini e Marco Corbi, in cucina ci sono gli chef Raffaele Sgueglia e Ferdinando Toscano, in sala i direttori sono Simona Di Vicino e Raffaele Muriello. «Ogni giorno registriamo una grande affluenza di turisti – commenta Macchia – ora vogliamo aprirci ancora di più alla città, strizzando l’occhio ai giovani. Di qui l’idea di questo speciale aperitivo da gustare al tramonto, ma non solo, e da vivere in completo relax. Ci troviamo in un angolo d’oro, dove è possibile godere di momenti particolarmente affascinanti, approfittiamone». Le novità non finiscono, a febbraio, mese dell’amore, in tavola arriva la pizza margherita “love is in the air” a forma di cuore, e per i vegani la speciale ortolana con pomodoro, peperoni, melanzane, friarielli.

A Carnevale invece si potrà ordinare la pizza stella, colorata e multi gusto. «Il successo di Regina Margherita – ribadisce Macchia – non nasce solo dalla qualità degli ingredienti, ma anche dalle idee, dalla puntualità del servizio, dalla competenza dello staff, dall’accoglienza. Ammetiamo anche che Napoli, con il suo meraviglioso lungomare, il Castello e il fascino del panorama, sotto questo punto di vista ci dà una bella mano».

Regina Margherita a Napoli

Via Partenope, 19/20/21

Tel: 081 7644629

Sempre aperto

Orario continuato dalle 12 alle 24