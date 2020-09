Aperitif a Mergellina: da Chalet Ciro proposte gastronomiche della tradizione.

L’happy hour, la cosiddetta “ora felice” votata al bere bene e di qualità da Chalet Ciro, a Mergellina, è un vero e proprio rito sociale da vivere e godere tutti i giorni dalle ore 17.00 alle 21.00.

Non solo mojito e spritz ma anche una selezione di cocktail alcolici e analcolici, freschi e dissetanti, accompagnati da un ricco buffet di stuzzichini e monoporzioni per un aperitivo perfetto.

Un’esperienza gourmet da non perdere, incentrata sul gusto, sulla qualità e sulle eccellenze gastronomiche del territorio: olive e patatine, rustici e mandorle salate, finger food di pasta, insalate di farro, frittate di maccheroni e molto altro per stuzzicare l’appetito prima di cena.

«Accompagniamo i nostri aperitivi con un ricco assortimento – dice Antonio De Martino, il titolare della pasticceria Chalet Ciro – per vivere l’happy hour come un momento di relax e di degustazione delle nostre tipicità culinarie. Due assaggi di primi piatti, panini napoletani, bruschette preparate ortaggi di stagione a chilometro zero e conditi con olio evo Dop; melanzane a funghetto, peperoni cotti in padella, contorni che ricordano i profumi di casa, delle nostre mamme in cucina».

L’estate è anche il momento migliore per gustare il migliore gelato di Napoli e Chalet Ciro propone due new entry inedite, buonissime e golosissime: il gusto “Fior di fragola” con una base bianca di fior di latte, mascarpone e una purea di fragole; e il “Cremino al caramello”, corposo ed equilibrato, lascia un senso di appagamento in bocca ed un retrogusto morbido di caramello.

Chalet Ciro, Via Caracciolo 80122 Napoli – 081.669928