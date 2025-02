Aperitivo gourmet con Olio Jannìa l’11 aprile

- pubblicità -

Venerdì 11 aprile, dalle ore 17:30 alle 20:30, Nero & Oro Restaurant attende tutti gli amanti della buona cucina e dei sapori autentici ad un evento esclusivo: un aperitivo gourmet che celebra uno dei prodotti più pregiati della Calabria, l’Olio Extra Vergine di Oliva Jannìa.

L’Olio Jannìa, proveniente da olivi secolari di cultivar Pennulara, è un’espressione autentica e raffinata della tradizione calabrese, che a onda le sue radici nelle montagne della Sila. Questa varietà antica rappresenta una delle eccellenze gastronomiche della Regione. La sua lavorazione artigianale preserva, intatti, i sapori e gli aromi che raccontano la storia di un territorio ricco di cultura e tradizioni.

L’evento si presenta come un’occasione unica per scoprire le note distintive dell’Olio Jannìa, in un’atmosfera ra inata ed accogliente.

L’aperitivo prevede una degustazione speciale del pane, preparato dallo chef Mario Trasi, accompagnato dall’olio Jannìa, un calice di vino selezionato, tre finger food in abbinamento ed un primo piatto “Nero & Oro” preparati dallo chef, che promette di sorprendere e conquistare anche i palati più esigenti.

Il costo dell’evento è di 15 euro a persona.

L’accesso all’aperitivo sarà esclusivamente su lista, per garantire un ambiente riservato e intimo, dove poter godere appieno dei sapori e della convivialità.

L’appuntamento è presso il Nero & Oro Restaurant, in Via del Parco Margherita n. 45, un locale che si distingue per l’attenzione al dettaglio e per l’offerta culinaria ra inata, perfetto per chi è alla ricerca di una cucina di qualità.

Per info e prenotazioni, si prega di chiamare o scrivere al seguente numero 081 1812 7101.