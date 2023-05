App Mann, presentazione giovedì 18.

Presentazione della App del MANN giovedì 18 maggio alle 16 presso l’Auditorium.

La App, realizzata con i fondi del PON Cultura e Sviluppo, può accogliere ogni tipo di contenuto multimediale prodotto per il Museo, inclusi i video della miniserie Gens. Tales of Emperors e quelli relativi al mosaico di Alessandro; le MannStories, realizzate nell’ambito del progetto OBVIA; le videoguide in L.I.S. e I.S., create per il progetto E.LIS.A. con il sostegno della Regione Campania. L’uso della App, scaricabile gratuitamente e fruibile all’interno del MANN da tutti i visitatori, che possono avvalersi della rete wifi gratuita, fornisce di rimando alla leadership del Museo una serie di dati statistici di profilazione del pubblico, utili alla definizione di strategie comunicative, espositive etc.