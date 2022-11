Appuntamento con la Melannurca Campana IGP per gli studenti dell’I.C. Rita Levi Montalcini di San Tammaro.

Mercoledì 9 novembre alle ore 10:30, presso la Sala Consiliare del Comune di San Tammaro, anche sede dell’I.C. Rita Levi Montalcini, si terrà la seconda tappa di “Una Melannurca al giorno”. Iniziativa del Consorzio Melannurca Campana IGP che in partenariato con Coldiretti e, per l’occasione, patrocinata dal Comune di San Tammaro, ha l’intento di avvicinare i giovani studenti alla “Regina” delle mele.

A moderare la giornalista Adele Consola. Interverranno: il Sindaco Vincenzo D’Angelo; il Dirigente Scolastico Giuseppina Verile; il Vicesindaco e Assessore all’Agricoltura Giuseppe Fierro; l’Assessore alla Cultura Mena Gravino; il Vicepresidente Coldiretti Caserta Francesco D’Amore; la nutrizionista Patrizia Cusano; il Produttore e trasformatore Gennaro Granata; il Presidente Coldiretti Caserta Manuel Lombardi; il Presidente del Consorzio Melannurca Campana IGP Giuseppe Giaccio.

“Dopo la prima tappa di Giugliano procediamo gli incontri nel casertano – ha reso noto il Presidente Melannurca Campana IGP Giuseppe Giaccio – con l’intento di lasciare un chiaro messaggio ai ragazzi sull’importanza di un frutto tutto campano che oltre alla sua bontà racchiude numerose proprietà nutrizionali”.

“Coldiretti da anni lavora al fianco dei produttori e dei consumatori – ha precisato il direttore Coldiretti Caserta Giuseppe Miselli – difatti i mercati di Campagna Amica nascono proprio per permettere la vendita del prodotto a km zero. Garantire una sana e corretta alimentazione per i ragazzi in età scolare è un obiettivo importante anche per evitare tanti disturbi alimentari che oggi caratterizzano la nostra società; inoltre, far avvicinare i ragazzi ai prodotti sani significa farli avvicinare all’agricoltura, che rimane il settore produttivo più importante”.