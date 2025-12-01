Armonì apre ad Aversa

Aversa accoglie una nuova destinazione del gusto: apre in Via Armando Diaz 109 il Ristorante Armonì, seconda sede firmata dallo chef Mariano Armonia, già punto di riferimento a Pozzuoli per una cucina che intreccia memoria e creatività. Un indirizzo pensato per raccontare, in una città dal patrimonio gastronomico pulsante, l’identità più autentica della tradizione campana in chiave contemporanea. La sala, elegante e accogliente, può ospitare 45 coperti.

«Aversa è una città viva, curiosa, con un legame fortissimo con la cucina di territorio – racconta lo chef Mariano Armonia – Qui ho sentito lo stesso fermento che respiro ogni giorno a Pozzuoli: un crocevia di idee, di storie, di sapori. Essere tra Napoli e Caserta significa stare nel mezzo di due anime culinarie ricchissime. Aprire la mia seconda sede qui è un modo per costruire un ponte tra queste culture, portando la nostra cucina dove sento che c’è fame di qualità e autenticità. Ed è anche il primo tassello di un percorso che vuole portare Armonì in nuove città italiane, mantenendo sempre intatte identità, gusto e tradizione».

Il menù della nuova sede è lo stesso che ha reso celebre Armonì a Pozzuoli, frutto del lavoro congiunto tra Mariano Armonia e lo chef stellato Peppe Guida. Una carta che celebra l’equilibrio tra mare e terra, passato e innovazione, comfort e tecnica.

Tra gli antipasti ritornano i piatti simbolo della “cucina della memoria”, come il Carpaccio di manzo tiepido ai profumi della cucina di mammà, il Gateau ai porcini con provola di Agerola, e lo scenografico Spiedino di polpo con friarielli e ketchup di papaccella, sintesi perfetta tra identità campana e slancio creativo.

I primi piatti raccontano il mare e la tradizione: la celebre Pasta mista aMMare, un mosaico di pesce azzurro, polpo, totani e crostacei, e la Lardiata gialla, interpretazione contemporanea di un classico con pomodorini gialli, ’nduja e cicoli croccanti. Spazio anche ai grandi piatti di casa, come la Genovese di Montoro e i Manfredi al ragù di mammà.