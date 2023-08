Aspettando i TheFork Awards 23: i 4 premiati delle scorse edizioni si raccontano

Tutto inizia nel 2018 con la prima edizione degli Awards, nati non come una competizione, ma come un inedito progetto di scouting ideato con l’intento di valorizzare la dinamicità della ristorazione italiana. L’Antica Osteria il Ronchettino viene suggerito dae conquista la giuria composta da 70 Top Chef: inserita in un contesto di origine seicentesca alla periferia sud di Milano, Il Ronchettino è un ristorante con una marcia in più, guidato dallo chef Federico Sisti, solido cuoco di origine romagnola, che ha saputo dare nuovo impulso a un’insegna che propone autentica cucina tradizionale milanese (dal risotto con l’, ai, ai), ma anche una carta con proposte dal gusto contemporaneo.