Aspettando il Carnevale con i dolci della tradizione di Chalet Ciro, chiacchiere, savoiardi e sanguinaccio.

Soffici e leggeri savoiardi, croccanti chiacchiere spolverate di zucchero a velo da sgranocchiare accanto a una golosa coppetta di sanguinaccio, una squisita doppia crema a base di cacao amaro e cioccolato fondente. Si respira aria di tradizione sul lungomare di Mergellina da Chalet Ciro, punto di riferimento per l’arte dolciaria partenopea, aspettando la festa di Carnevale.

Pochi ingredienti di altissima qualità e sapori della tradizione per condire i piatti simbolo della gastronoma partenopea in questo periodo dell’anno: dal migliaccio ai classici dolci napoletani, alla lasagna preparata con pasta fresca fatta a mano, polpettine, ricotta romana, pomodorini del Vesuvio e sfoglie di pasta che separano ogni strato di condimento, immancabile per il martedì grasso previsto giorno 16 febbraio.

La genuinità delle materie prime e le giuste dosi di spezie e zucchero, rendono uniche le ricette della pasticceria, dove garantire freschezza e gusto è una priorità assoluta.

La produzione delle specialità tipiche di Carnevale è disponibile in tutti i punti vendita Chalet Ciro della città:

