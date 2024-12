Azzurro Pozzuoli, il gran finale

- pubblicità -

Ultimi due giorni della seconda edizione di Azzurro Pozzuoli, la manifestazione dedicata al pesce azzurro puteolano, che ha conquistato il pubblico con un programma ricco di eventi enogastronomici, culturali e di intrattenimento. Il weekend finale, sabato 28 e domenica 29 dicembre, promette ancora una volta di entusiasmare i partecipanti con un programma esclusivo.

Sabato 28 dicembre, a partire dalle ore 10.30, il Palazzo del Mare di Pozzuoli (Mercato Ittico all’Ingrosso, Via Nicola Fasano n°17) ospiterà la Wine Masterclass, un evento imperdibile dedicato alla scoperta dei vini del Consorzio di Tutela vini Campi Flegrei e Ischia, che saranno abbinati al pesce azzurro locale. Un’occasione unica per immergersi nei sapori del territorio e conoscere da vicino le sue eccellenze enologiche. Per questo evento è possibile prenotarsi inviando una mail a direzione@azzurropozzuoli.it

Il 29 dicembre sarà invece la giornata delle famiglie, con l’evento Azzurro Pozzuoli 4 Family dalle ore 10.30 alle 13.30, sempre presso il Mercato Ittico all’Ingrosso. Attività ludiche e laboratori educativi animeranno la mattinata, offrendo ai bambini e alle famiglie l’opportunità di scoprire il mondo del pesce azzurro in modo divertente e coinvolgente. Per questo evento è possibile prenotarsi inviando un messaggio whatsapp al numero 3939824709 oppure inviando una mail a info@agriculturalab.it oppure a direzione@azzurropozzuoli.it

Il gran finale della manifestazione si terrà nella serata del 29 dicembre, con l’attesissimo Aperifish che inizierà alle ore 18.00 e terminarà alle 22.00. L’evento, presentato da Anna Pisco, direttrice artistica della New Dance Music School, vedrà la partecipazione speciale del noto artista Stefano Artiaco, che interpreterà alcune delle sue canzoni più celebri, tra cui Mandy, Lacrime e pioggia feat Progetto Effe, e O’ Sole (scritta in collaborazione con il compianto Federico Salvatore). La serata sarà accompagnata, infine, dal Dj set a cura di Arasdjx, regalando al pubblico una cornice musicale unica.

Durante l’Aperifish, i ristoratori puteolani proporranno piatti speciali a base di pesce azzurro, creati per valorizzare la tradizione gastronomica locale. Ogni piatto sarà accompagnato dalle proposte enologiche del Consorzio di Tutela vini Campi Flegrei e Ischia, creando un connubio perfetto tra mare e terra.

Per questo evento è possibile prenotarsi collegandosi al sito azzurropozzuoli.it e compilando il form in homepage.

I ristoranti partecipanti: Picea, White Chill Out, Pisani, Anticus, Quanto Basta, Donna Fortuna, Colmare, Campi Flegrei Box, Tribus, Bob e Claire, Brusco, Blamangieri, Masseria Sardo, Don Antonio, Abbasc’ o mar, Liquid, Bobò, La cucina degli amici, Spazio Lucrino, Brontolone, Villa Gitana, A’ mediterranea.

Accrediti per i Giornalisti: I giornalisti interessati a partecipare agli eventi possono accreditarsi inviando una mail a direzione@labuonatavola.org o contattando il numero 3356555595.