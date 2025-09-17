Bartender da 1 milione di follower apre ai baretti di Chiaia

- pubblicità -

L’atmosfera intima di una bodega spagnola si fonde con la raffinatezza della mixologia contemporanea, firmata da uno dei bartenders più seguiti d’Italia: Rocco De Angelis. Venerdì 19 settembre alle ore 19 apre in via Bisignano 54 a Napoli il locale “Bodega Rda”.

Napoletano, classe 1997, Rocco De Angelis è diventato una figura di punta nel panorama della mixologia italiana, contando ad oggi oltre 1,2 milioni di follower su Tik Tok con video

Ha iniziato giovanissimo dietro al bancone, già da adolescente coltivando la passione per i cocktail e per il servizio al cliente. Insegna mixologia, vince competizioni, sperimenta e condivide sui social.

Nel 2024 ha pubblicato il libro Il cocktail perfetto. L’arte di bere. Dalla A allo Spritz, il primo del suo genere, che raccoglie ricette, consigli tecnici e suggerimenti estetici per preparare drink memorabili.

«Bodega Rda è il coronamento di un sogno: portare a Napoli – città di origine e d’anima – un locale che non sia solo tendenza, ma racconto, sapore, esperienza. Per un bere che sia di qualità, dai prodotti utilizzati agli abbinamenti», spiega Rocco.

Bodega Rda è pensata per essere un luogo di incontro, conversazione, scoperta dei sapori. Un mix tra tapas tipiche, piccoli assaggi curati, cocktail classici reinterpretati, e creazioni originali firmate Rocco De Angelis. L’atmosfera sarà rilassata ma ricercata: interno caldo, design accogliente, servizio attento, cura del dettaglio.

Il menu di Bodega Rda propone una selezione di tapas che giocano sui contrasti, sulla stagionalità e su ingredienti di qualità, affiancata da una carta dei cocktail che spazia dai grandi classici alle creazioni signature. Dal pulpo al vinagre de Jerez alle croquetas de jamón passando alle patatas bravas con allioli, senza dimenticare i sapori italiani come la burrata pugliese o una frittura di calamari e gamberi.

Tra i cocktail troviamo le rivisitazioni dei classici come Negroni, Old Fashioned, Margarita, con ingredienti premium, bilanciamenti personalizzati. Non mancano le signature creations: drink ideati da Rocco che uniscono tecniche di mixologia, infusioni, botanici particolari, spezie o erbe aromatiche locali. Arricchisce il menù una Selezione di vini nazionali e internazionali, birre artigianali e rinfrescanti opzioni analcoliche – mocktail inclusi.

«Ogni piatto e ogni cocktail saranno presentati con cura, considerando valori come estetica, aroma, equilibrio e sostenibilità dove possibile», assicura il bartender. «Abbiamo studiato un format che mancava a Napoli, il fast drink accompagnato alla cultura spagnola, una realtà che siamo già pronti ad espandere in tutta Italia», dichiara Fabrizio Scippa, Ceo di The Code, socio di maggioranza della Bodega e manager del talent Rda.