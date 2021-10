Beer & Pizza Day: con 8.6 ogni pizza ha la sua accoppiata vincente!

Il 9 ottobre si festeggia in tutto il mondo il Beer & Pizza day, la giornata internazionale dedicata ad uno degli abbinamenti più riusciti in cucina: un binomio che accompagna i pasti di milioni di persone! E per celebrare al meglio questa “coppia perfetta” non può mancare una birra dalla personalità intensa come 8.6, la doppio malto di Royal Swinkels Family Brewers: sei varianti da gustare insieme alla propria pizza preferita.

8.6 ORIGINAL, intensa e dalla forte personalità, e la tradizionale Pizza Margherita

Una birra forte e decisa, prodotta solo con i migliori ingredienti selezionati, è quello che ci vuole per accompagnare la più classica delle pizze. 8.6 Original è prodotta con malto di frumento e malto d’orzo e con i luppoli Cytra e Calypso, le sue note di luppolo e malto convivono amabilmente per il piacere del tuo palato.

8.6 RED, inedito mix di forza e delicatezza, e il gusto di una Pizza ai quattro formaggi

Con una pizza dove spiccano formaggi dal gusto deciso ci vuole sicuramente una birra robusta come la 8.6 Red, dolce ma dall’animo non troppo innocente; una doppio malto ad alta gradazione, con sfumature dolci ed un aroma lievemente speziato. 8.6 Red è priva di aromi e coloranti artificiali.

8.6 I.P.L., binomio di gusti unici, e la ricchezza del Calzone

8.6 I.P.L. è una birra intensa e aromatica che racchiude in sé due anime diverse: il gusto naturalmente amaro e luppolato delle India Pale Ale ma, al contempo, facile da bere come una Lager grazie alla bassa fermentazione. Prodotta con malto di frumento e malto d’orzo, ha un piacevole retrogusto agrumato grazie ai luppoli Citra e Calypso, un colore chiaro ed un gusto amabile. Una dualità a cui chiunque si arrenderebbe, meglio se gustata con un ottimo Calzone.

8.6 EXTREME, forte e decisa, e la “focosa” Pizza alla Diavola

Un gusto dirompente e “focoso” come quello della pizza alla Diavola non può che accompagnare una birra decisa ed intensa, da bere responsabilmente, come 8.6 EXTREME: ad alta gradazione alcolica (10.5%), questa doppio malto forte è aggressiva e corposa. Il suo gusto pieno è una combinazione potente di note luppolate amare e note dolci di miele, pompelmo e pepe nero.

8.6 GOLD, dolce ed inconfondibile, e la semplicità della Pizza Marinara

La 8.6 GOLD: una doppio malto bionda, d’impatto sia per gli occhi che per il palato, dal colore dorato intenso e dalla ricchezza di aromi straordinaria. Una birra forte, ma dal retrogusto dolce, con un tocco di caramello. Il suo aroma rivela note zuccherate: miele, un pizzico di arachide tostata, seguite da note lievemente floreali e camomilla. Per non perdersi i sapori particolari di questa birra raffinata il consiglio è di accompagnarla con una pizza semplice ma mai scontata come la Marinara.

8.6 BLACK, forte e strutturata, e il carattere deciso della Pizza Capricciosa

8.6 BLACK è la birra giusta per chi ha un carattere forte e deciso, una birra robusta, con un corpo straordinariamente intenso. Una doppio malto simile ad una stout con note di caffè tostato. Preparata con il miglior malto d’orzo, luppolo e acqua minerale, 8.6 Black ha una consistenza leggera e cremosa e un finale piacevolmente dolce che esalterà il gusto della pizza Capricciosa.

