Black Friday alla Rosticceria Vestuto venerdì 26, pizza fritta a 1€.

Sarà il 26 Novembre il Black Friday, il venerdì più atteso dell’anno. Una giornata interamente dedicata ai super sconti e quindi allo shopping.

E sarà Black Friday anche per l’Antica Rosticceria Vestuto che, dopo il successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno ha deciso di riproporre “la pizza fritta

napoletana a solo 1€”





La Rosticceria, situata nel cuore di Napoli (in Piazza Gian Battista Vico), è nota ai napoletani per la genuinità dei suoi prodotti e suscitò la curiosità di molti quando qualche anno fa propose, per la prima volta, tale speciale evento culinario.



Ce ne parla la responsabile Concetta Vestuto: “E’ stato un anno duro e pieno di difficoltà a causa delle restrizioni anti covid. Ma siamo felici di riproporre il nostro Black Friday quest’anno. Quale occasione migliore per riassaporare un po’ di normalità? Due anni fa oltre 1500 presenze, ci auguriamo che vengano a trovarci in tanti e più anche stavolta, con un attento occhio alle normative anti–covid.”



Durante l’evento saranno rispettate tutte le normative di contenimento del contagio da covid–19, l’uso della mascherina, la disponibilità di igienizzante mani ed il distanziamento all’interno del locale per l’asporto.



“Ringraziamo la vostra testata per il supporto che ci offre in ogni nostra iniziativa. Restiamo sempre disponibili per qualsiasi tipo di collaborazione al fine di portare in alto il nome della nostra città e della cucina partenopea.





