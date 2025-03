BMT, il ministro Santanchè all’inaugurazione

- pubblicità -

Tutto pronto per il via della ventottesima Borsa Mediterranea del Turismo in programma a Napoli alla Mostra d’Oltremare, nei padiglioni 6, 5, 4, 3 e 3 bis, da giovedì 13 a sabato 15 marzo 2025.

Organizzata da Progecta, azienda leader nell’organizzazione di fiere professionali, sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 per gli operatori del settore. Il sabato l’accesso sarà consentito anche al pubblico. L’ingresso è dal varco di viale Kennedy.

L’evento inaugurale dell’edizione 2025 si terrà giovedì alle 11:30 nella sala Mediterraneo del padiglione 3, alla presenza della ministra del Turismo Daniela Santanchè. Interverranno Angioletto de Negri, patron di BMT; Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania, Teresa Armato, assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli; Alessandra Priante, presidente Enit; Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri; Gianluca Caramanna, deputato di FdI e consigliere della ministra del Turismo. Modera Valentina della Corte, Università Federico II.

BMT e il suo ricco programma puntano anche sul confronto e sull’aggiornamento professionale. In quest’ottica si inserisce il convegno in cui si dibatterà di un tema attuale come “I nuovi trend dell’ospitalità tra made-in e catene internazionali”, organizzato con la collaborazione della sezione di Hospitality Management dell’università Federico II. Con la convention “Il turismo del futuro, come avere successo tra intelligenza artificiale, overtourism e competitività globale”, a cura di Visit Italy Media, si affronteranno i temi legati alle nuove tecnologie applicate al turismo anche in termini di gestione dei flussi. L’associazione Assidema spiegherà, invece, “Come creare, formare e sviluppare una destinazione, strumenti utili e best practice”. L’associazione italiana Rating Advisory proporrà poi un workshop dal titolo “Strategie di innovazione a start-up talk”. E ancora, si parlerà di destination management, dei progetti del Cnr, di turismo gentile, di turismo accessibile, della sostenibilità dei nuovi modelli di ospitalità diffusa e di cicloturismo.

Presenti 11 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta. Non mancheranno il Comune di Napoli e la Città metropolitana che propongono un’offerta culturale sempre molto apprezzata. La proposta ligure sarà rappresentata dal Comune di Genova.

Oltre 50 i Paesi presenti: la Croazia si conferma anche quest’anno mettendo in mostra le sue peculiarità in uno stand personalizzato di oltre 100 mq, il Brasile torna dopo qualche anno di assenza, l’Uzbekistan debutta con la sua offerta turistica. Esordio anche per le Barbados, mentre tornano Qatar, Bahamas, Cuba, Repubblica Dominicana, Tunisia, Thailandia.