BMT, l’inaugurazione ed il programma della seconda giornata.

Emozione per una fiera che segna la ripartenza di un settore economico fondamentale per l’Italia quale è il turismo e l’impegno ad essere a fianco degli operatori, da sostenere con misure oltre la logica del sussidio a fondo perduto. Così, in sintesi, il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia che questa mattina ha inaugurato alla Mostra d’Oltremare di Napoli la ventiquattresima edizione della BMT – Borsa Mediterranea del Turismo.

“Nella nota di aggiornamento di bilancio di settembre vedremo un pil che cresce rispetto alle previsioni, questo vuol dire che sono ripartiti anche i servizi e quindi il turismo. Ci sono due elementi importanti di cui tener conto: il piano di vaccinazioni che va molto bene e quindi si riparte e non si richiude come l’anno scorso. E poi c’è il ritorno degli stranieri, certo non tutti quelli del 2019 ma con una percentuale che ci auguriamo sempre più crescente. Il dato importante – ha aggiunto il Ministro – è che i turisti ritornano già nel 2022 e non nel 2023 o 2024 come si prevedeva all’inizio di quest’anno”.

Per aiutare la ripartenza e la crescita, il Governo è intervenuto fissando nuove regole: “Abbiamo deciso di riaprire il settore delle fiere il 15 giugno e ciò ha consentito di fare la prima fiera del turismo qui a Napoli. Il turismo è il settore che occupa più giovani e più donne e quindi in particolare al sud la ripartenza del turismo va nella giusta direzione. Abbiamo bisogno di lavoro soprattutto per i giovani e le donne e al sud. Quindi questo è un grande segnale proprio per il sud.

Se non ripartiva il settore delle fiere l’Italia mandava in fumo 40 miliardi di euro, ora toccherà ai congressi, al turismo sportivo ed a tutte le altre forme di turismo”.

Sul Recovery, Garavaglia ha spiegato agli operatori che al settore turistico sono riconosciuti nello specifico 2,4 miliardi di euro che diventano circa 5 con l’effetto leva e buona parte sono finalizzati al miglioramento della qualità delle nostre strutture. Nella cultura inoltre sono finanziati i treni storici e i cammini che sono turismo così come per le infrastrutture ce ne sono parecchie anche il sud.

Fra gli interventi del Governo c’è anche la decontribuzione per chi rientra dalla cassa integrazione. “Abbiamo bisogno di far lavorare la gente e non lasciarla a cassa integrazione e questo aiuta a farla tornare al lavoro. La decontribuzione vale solo per il 2021 per una questione tecnica ma la mia intenzione estenderla ai prossimi tre anni. Verrà proposta in legge di bilancio perché secondo noi questo il modo migliore per aiutare la ripartenza. Vogliamo estenderla anche agli stagionali”.

Sul green pass che consentirà di riaprire ai flussi turistici il Ministro ha spiegato che l’accordo non era scontato: “Normalmente in Europa la decisione avrebbe richiesto due anni, non era scontato ma ora finalmente abbiamo le regole chiare per risolvere quello che all’inizio dell’estate era un problema”.

Infine, uno sguardo ai prossimi mesi: “Quest’anno riusciremo a recuperare un po’ di flussi ma non tutto quindi dobbiamo allargare il più possibile la stagione. Più si sta aperti meglio è. Approfittiamo del fatto di esser in Italia e poter lavorare tutto l’anno. Il ministero è a disposizione per campagne e tutto quello che può servire, non solo nel tempo ma anche nello spazio, ossia in tutte le nostre regioni”.

IN FIERA IL GOTHA DELLE ISTITUZIONI E DEL TURISMO

L’entusiasmo in fiera era comunque palpabile e l’arrivo del Ministro è stato accolto dalla folla delle grandi occasioni. In prima fila l’assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci ed il sindaco di Napoli Luigi De Magistris oltre al presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola, ai vertici di Astoi, FTO, Fiavet e Aidit e al direttore di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 Agostino Riitano insieme a Leonardo Massa country manager di MSC Crociere e Annalisa Areni, Regional Manager Sud di UniCredit, storici partner della BMT. Una presenza massiccia, di autorità ma anche di operatori di settore che il patron Angioletto de Negri ha paragonato ad una riunione di una famiglia che non si incontrava in presenza da troppo tempo e che ora ha voglia di rinsaldare i ponti dei rapporti lavorativi.

Tre i padiglioni occupati dai circa 300 espositori che quest’anno trovano spazio anche nei viali antistanti i padiglioni per una versione Open Air della manifestazione. 145 i buyers che parteciperanno complessivamente ai quattro workshop del prodotto Incoming.

TURISMO E CAMPIONI DELLA SOSTENIBILITA’

Novità della BMT 2021 sono i riconoscimenti per i “campioni della sostenibilità”, le realtà che si sono distinte per progetti specifici di responsabilità sociale nel settore turismo. MSC Crociere, Comunità Montana Monti Lattari, Databenc, Rete Destinazione Sud e Marina di Arechi saranno proclamate “CSRMed Ambassador 2021” (la cerimonia alle ore 12 sabato 19 giugno), da Raffaella Papa, presidente di “Spazio alla Responsabilità”, l’organizzazione che ha selezionato i progetti e promotrice del Salone CSRMed, la cui nona edizione è in programma dal 27 al 29 ottobre a Napoli.

DOMANI IN BMT

Nel programma della seconda giornata della BMT, domani 19 giugno alle ore 11.00 nella sala Mediterraneo è prevista la conferenza “La Campania riparte, modelli di turismo sostenibile a confronto” con l’assessore regionale al Turismo Felice Casucci, della direttrice generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania Rosanna Romano, del direttore dell’Agenzia Regionale per il Turismo Luigi Raia e del direttore di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, Agostino Riitano.