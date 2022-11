Bottega Balocco – il Natale dall’anima artigianale.

Tradizione e anima artigianale, ma anche abbinamenti sorprendenti: sono le proposte Bottega Balocco – Italian Bakery 1927 pensate per il Natale 2022. Creati con ingredienti di qualità, sono dolci unici che rappresentano l’elevazione all’ennesima potenza della maestria Balocco nell’arte pasticcera.

Perfetti da gustare in occasione delle feste, diventano raffinati regali da donare ad amici e parenti. Dell’ampia gamma vi proponiamo in particolare:

– Panettone Gocce di Cioccolato Bottega Balocco – per questo panettone sono state scelte le esclusive gocce di cioccolato Caffarel, realizzate con un blend delle migliori qualità di cacao provenienti dall’Ecuador e dal Ghana, per conferire al prodotto la perfetta armonia data dall’unione tra le note più acide ed amare della varietà Forastero e quelle aromatiche e dolci della pregiata varietà Trinitaria.

– Panettone Zenzero, Lime e Cioccolato Bianco Bottega Balocco – zenzero e lime si sposano con la dolcezza delle gocce di cioccolato bianco che, sciogliendosi nell’impasto, rendono unico questo panettone. I filetti di zenzero vengono canditi, secondo la tradizione Agrimontana, con un dolce sciroppo di acqua e zuccheri, senza coloranti né aromi artificiali, per mantenere la freschezza naturale e la spiccata aromaticità dello zenzero.

– Panettone Marrons Glacés Bottega Balocco – per questo panettone sono stati scelti solo marroni provenienti da castagneti di montagna, raccolti e selezionati a mano, pelati a vapore con un procedimento brevettato da Agrimontana. I marroni vengono lavorati dal fresco senza anidride solforosa, con il solo impiego di acqua, zuccheri e vaniglia del Madagascar per una canditura lenta, delicata e rispettosa delle caratteristiche organolettiche naturali dei marroni.

Tutti i Panettoni Bottega Balocco vengono realizzati con solo lievito madre, latte fresco italiano alta qualità e uova italiane da galline allevate a terra. Nel rispetto della tradizione piemontese, il loro raffreddamento avviene in modo naturale, a testa in giù e per otto ore, così da preservarne forma e fragranza. Ogni panettone viene incartato da mani esperte che sanno creare un presente esclusivo, impreziosito dalla chiusura con lo spago.

La gamma Bottega Balocco si completa con: Pandoro Mediterraneo, Panettone Albicocca, Panettone Amarena e Cioccolato, Panettone Ananas, papaya, guava e jackfruit, Panettone Ricetta Tradizionale e Pandoro Ricetta Tradizionale.

“Bottega Balocco – Italian Bakery 1927” è il marchio che celebra l’originaria pasticceria di Fossano (Cuneo) dove nel 1927 ha avuto inizio la dolce storia della dinastia oggi alla terza generazione.

Dall’amore per la tradizione, per le cose buone e per il legame indissolubile con il Piemonte, nascono i veri capolavori d’arte pasticcera firmati da Bottega Balocco, prodotti di alta qualità creati con materie prime d’eccellenza, come uova italiane da galline allevate a terra, latte fresco italiano alta qualità ed i prodotti Agrimontana e Caffarel, marchi con cui è nata una collaborazione esclusiva.

In allegato le immagini dei prodotti descritti.