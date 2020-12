Botti sì, ma di gusto e dolcezza, i “candelotti” di Chalet Ciro per salutare l’anno nuovo.

Inizia tra poche ore il conto alla rovescia e la storica pasticceria Chalet Ciro si prepara ad accogliere il nuovo anno con una “esplosiva” novità per festeggiare il Capodanno in dolcezza: torta a forma di candelotti di dinamite disponibile nei gusti Tiramisù e Cheese Cake per archiviare questo difficilissimo anno che ha messo a dura prova le nostre esistenze. Espressione di un’arte culinaria attenta e precisa, le torte in stile cake design firmate Chalet Ciro racchiudono all’interno delicatissime e svariate creme per assecondare tutti i gusti e finire il cenone con golose creazioni di alta pasticceria per dire addio al 2020 tra originalità e tradizione: bottiglie spumeggianti, calendari che segnano in rosso l’ultimo dell’anno, panettoni farciti e decori di stelle, croccanti cornucopie di buon auspicio colmi di struffoli e canditi.

Chalet Ciro ha appena aperto un’altra sede al Vomero, in Via Cilea 131 a Napoli, oltre a quella storica di Mergellina e a Piazza Garibaldi, alla Stazione Centrale di Napoli.

Chalet Ciro, Via Caracciolo 80122 Napoli – 081.669928 | Stazione Piazza Garibaldi | Porter Viale Giochi del Mediterraneo |Via Cilea 131